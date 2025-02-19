Malatya'da Yolcu Otobüsünde 9 Kilo 979 Gram Esrar Ele Geçirildi

Malatya'da yapılan yolcu otobüsü denetiminde 9 kilo 979 gram esrar yakalandı. Uyuşturucu ile mücadelenin sürdüğü açıklandı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 09:19
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 09:19
Malatya'da Yolcu Otobüsünde 9 Kilo 979 Gram Esrar Ele Geçirildi

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu

Malatya'da, güvenlik güçlerinin titiz çalışmaları sonucunda bir yolcu otobüsünde 9 kilo 979 gram esrar ele geçirildi. İl Valisi Seddar Yavuz, konuya ilişkin açıklamalarına sosyal medya platformu X üzerinden yer verdi.

Denetim Sonuçları

Yavuz, yaptığı paylaşımda, şehrin Kale ilçesi sınırlarında gerçekleştirilen uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde gerçekleştirilen aramanın sonuçlarını aktardı. Bu denetimlerin uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde devam ettiğini vurguladı.

Malatya'daki uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılık, toplum sağlığını koruma amacını gütmektedir. Güvenlik güçlerinin bu tür operasyonları, uyuşturucu ticaretine geçit vermemek adına büyük önem taşımaktadır.

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