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Malatya'da Yük Treni Otomobile Çarptı: 2 Yaralı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yük treninin otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 15:30
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 15:39
Malatya'da Yük Treni Otomobile Çarptı: 2 Yaralı

Malatya'da Tren Kazası: İki Yaralı

Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde meydana gelen tren kazasında, yük treni bir otomobile çarparak iki kişinin yaralanmasına neden oldu. Olay, Bahçelievler Mahallesi Küme Evleri mevkisindeki hemzemin geçitte gerçekleşti.

Olayın Detayları

Makinist B.B. yönetimindeki yük treni, S.U. tarafından kullanılan 34 HEU 436 plakalı otomobile çarptı. Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralıların Durumu

Kazada yaralanan sürücü S.U. ve otomobildeki Ö.F.K., Battalgazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde yük treninin otomobile çarpması sonucu 2 kişi...

Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde yük treninin otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde yük treninin otomobile çarpması sonucu 2 kişi...

Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde yük treninin otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

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