Malatya'da Zincirleme Trafik Kazası: 7 Yaralı

Malatya'da Zincirleme Trafik Kazası Gerçekleşti

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde, meyve yüklü bir kamyonun hafif ticari araç ve otomobille çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Olay, Fethiye Mahallesi'nde meydana geldi.

Olayın Detayları

Kaza, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir kamyonun, B.Ö. yönetimindeki hafif ticari araca çarpması ve ardından park halindeki bir otomobile çarparak durmasıyla gerçekleşti. Çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Yardım Ekipleri Olay Yerinde

Olayın ardından çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri hızlıca sevk edildi. Yaralıların durumu hakkında bilgi verilmeye devam ediliyor.