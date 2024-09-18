DOLAR
34,06 0,02%
EURO
37,89 0,12%
ALTIN
2.797,81 0,6%
BITCOIN
2.038.502,42 0,41%

Malatya'da Zincirleme Trafik Kazası: 7 Yaralı

Yazıhan'da meydana gelen zincirleme kazada 7 kişi yaralandı, 3'ünün durumu ciddi.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 23:16
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 23:16
Malatya'da Zincirleme Trafik Kazası: 7 Yaralı

Malatya'da Zincirleme Trafik Kazası Gerçekleşti

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde, meyve yüklü bir kamyonun hafif ticari araç ve otomobille çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Olay, Fethiye Mahallesi'nde meydana geldi.

Olayın Detayları

Kaza, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir kamyonun, B.Ö. yönetimindeki hafif ticari araca çarpması ve ardından park halindeki bir otomobile çarparak durmasıyla gerçekleşti. Çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Yardım Ekipleri Olay Yerinde

Olayın ardından çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri hızlıca sevk edildi. Yaralıların durumu hakkında bilgi verilmeye devam ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Vodafone’lulara Özel 80.000 TL Sonbahar Kredisi ve Faizsiz Kredi Kampanyası

Ziraat Bankası'ndan Emeklilere Büyük Fırsat: 50.000 TL Kredi Kampanyası

A101’den Ayçiçek Yağında Büyük İndirim! 5 Litre Sırma Ayçiçek Yağında Dev Kampanya

Samsung'un Yapay Zeka Destekli Büyük TV Günleri Kampanyasında 15 Günden 30 Güne Çıktı: 4K, 8K TV'lerde Muhteşem Fırsatlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır’da Kaybolan 8 Yaşındaki Narin Güran’ın Ölümüne Dair Yeni Detaylar Ortaya Çıktı: İşte Abinin Kolunu Isıran İsim
2
Malatya'da Zincirleme Trafik Kazası: 7 Yaralı
3
Kanada, İsrail'in Aşırılıkçı Yerleşimcilerine Yaptırım Uyguladı
4
İran, Büyükelçi Saldırısına Cevap Verme Hakkını Saklı Tutuyor
5
Adana'da İnşaatta Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
6
Subaşızadeler Ailesinin Tarihsel Serüveni Kitapla Gün Yüzüne Çıktı
7
Ghislaine Maxwell'in Temyiz Talebi Reddedildi

Ziraat Bankası'ndan Emeklilere Büyük Fırsat: 50.000 TL Kredi Kampanyası

Seat Leon Eylül Ayı Fiyat Güncellemesiyle Satışa Başladı! 80 Bin TL Zam Geldi!

Ziraat Bankası’ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: Şimdi Ev Almanın Tam Zamanı! 120 Ay Yüzde 2,79 Faiz ile Ev İmkanı

Sony Playstation 5 1 TB Çift Kolda Çılgın İndirim! 39 Bin 999 TL'den 23 Bin 919 TL'ye Düştü! Teknoloji Ürünlerinde Dev İndirim

GSB, İŞKUR İUP Personel Alımı Başladı: 60 Bin Temizlik ve Bakım Onarım Personeli Alınacak!

19 Eylül 2024 Perşembe Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

Öğrencilere Müjde! 12 Ay Boyunca 5 Bin TL: Başvurular Başladı

Vodafone’lulara Özel 80.000 TL Sonbahar Kredisi ve Faizsiz Kredi Kampanyası

Samsung'un Yapay Zeka Destekli Büyük TV Günleri Kampanyasında 15 Günden 30 Güne Çıktı: 4K, 8K TV'lerde Muhteşem Fırsatlar

A101’den Ayçiçek Yağında Büyük İndirim! 5 Litre Sırma Ayçiçek Yağında Dev Kampanya

1 KG çay 89 TL, bulaşık deterjanı 40 TL! O markete indirimin dibi geldi, herkes sıyırıyor

Gram Altın Fiyatında 3500 TL için tarih verildi