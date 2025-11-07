Malatya'da Zirai Donun Ardından Kayısı Bahçeleri Gelecek Yıla Umut Veriyor

Malatya'da zirai dondan etkilenen kayısı bahçeleri gelecek yıla umut veriyor

Havadan görüntüler ve üreticinin değerlendirmesi

Malatya, dünyadaki kuru kayısı üretiminin büyük bölümünü karşılıyor. Nisan ayında görülen zirai don sonrası zarar gören bahçeler, yapılan bakım çalışmalarıyla yeniden canlandı ve havadan görüntülendi.

Malatya'da Nisan ayında yaşanan zirai don nedeniyle büyük zarar gören kayısı bahçeleri, çiftçilerin yoğun bakım çalışmaları sonucunda tekrar yeşermeye başladı. Sonbaharın etkisiyle ağaçlar sarıya bürünürken, sahadan gelen görüntüler toparlanmanın işaretlerini veriyor.

Yeşilyurt ilçesi Kendirli mevkiinde üretim yapan kayısı üreticisi Şükrü Malkoç, bahçelerin yeniden kendini topladığını belirterek, "Ağaçların genel durumu iyi. Çiftçiler bakımını yaptı, bu süreçte yapılan zirai don ödemeleri de çiftçiyi rahatlattı. İnşallah gelecek sezonun verimi daha iyi olacak" dedi.

Üreticiler ve bölge aktörleri, doğru bakım ve desteklemelerle verimde toparlanma beklediklerini vurguluyor. Bölgedeki üretim, Türkiye ve dünya kuru kayısı piyasası için kritik önemini koruyor.

