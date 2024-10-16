Malatya'daki 5,9'luk Deprem Hakkında İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Açıklama

Malatya'da Deprem Sonrası Durum

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından basın toplantısı düzenledi. Depremin etkilediği kişilere dair bilgiler veren Yerlikaya, 187 kişinin depremden etkilendiğini ve bunlardan 43'ünün gözetim altında tutulduğunu belirtti.

Koordinasyon ve İletişim Süreci

Bakan Yerlikaya, "Depremin olduğu ilk andan itibaren, ilk önce Cumhurbaşkanımıza bilgi verdik ve hemen ilgili valilerle temas ettik" dedi. Deprem sonrası oluşturulan Afet Koordinasyon Merkezi ile kamu kurumlarıyla koordineli çalışmalar başlatıldı.

Hasar Tespit ve İyileştirme Çalışmaları

Bakan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ekiplerinin de bölgeye hızla intikal ettiğini ifade etti ve hasar tespit komisyonlarının kurulduğunu duyurdu. Yerlikaya, "Malatya ve Elazığ’da hasar tespit çalışmaları başlamıştır" şeklinde bilgi verdi.

Yardım ve Destek Süreçleri

AFAD'dan gelen doğal yardım çalışmaları hakkında bilgi veren Yerlikaya, toplamda 55 araç ve 210 personelin bölgedeki operasyonlarına devam ettiğini aktardı. Ayrıca, 112 çağrı merkezine gelen 1112 ihbarın büyük çoğunluğunun bilgi amaçlı olduğunu söyledi.

İlk Gözlemler ve Eğitim Ara Kararları

Yerlikaya, Malatya, Şanlıurfa, Elazığ, Adıyaman ve Batman'da eğitime bir gün süreyle ara verildiğini belirtti. Bölgedeki yol durumunu kontrol ettiklerini ve kapalı yol olmadığı bilgisini paylaştı.

Altyapı Durumu ve Sağlık Hizmetleri

Son olarak, depremden etkilenen bölgelerde enerji kesintisi yaşanmadığını ve hastanelerin binalarında herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını aktaran Yerlikaya, halk sağlığının ön planda tutulduğunu vurguladı.