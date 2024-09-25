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Malatya'daki Beydağı Otel Davası: Duruşma Sonuçlandı

Malatya'da 2023 depreminde yıkılan Beydağı Otel davasında tutuksuz yargılanan sanıkların duruşması gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 17:28
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 17:28
Malatya'daki Beydağı Otel Davası: Duruşma Sonuçlandı

Malatya'da Deprem Davası Devam Ediyor

Malatya'da, Kahramanmaraş merkezi gerçekleşen 6 Şubat 2023 depreminde yıkılarak içlerinde 3 çocuk olmak üzere 7 kişinin hayatını kaybettiği Beydağı Otel davasının duruşması gerçekleştirildi. Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz olarak yargılanan 5 sanık ile avukatlar ve müştekiler katıldı.

Sanıkların İfadeleri

Sanık M.H.B, 1993-1999 yılları arasında Malatya Belediyesinin İmar Müdürlüğü proje kontrol bölümünde çalıştığını belirterek, otelin 1994 yılında sunduğu tadilat projesinin detayları hakkında bilgi verdi. M.H.B, bodrum kattaki giyinme odalarının yer değiştirilmesinin tadilat kapsamında olduğunu ve 1996'daki tadilatın da sadece paravanla ayrılmış tuvaletlerin tadilatı olduğunu iddia etti.

Diğer sanıklardan A.Y, 1994 yılında imzaladığı tadilatın binada esas bir değişiklik yapmadığını savunurken, Ö.Ş, otelin mimari projesinin 1987 yılına ait olduğunu ifade etti. A.T.Ü, çatı tadilatında sadece kendi sorumluluğu bulunduğunu kaydederken, M.B ise belediye imar müdürü olarak görev yaptığı dönemde projelerin yerinde kontrol edilip edilmediğine dair belirsizlikler yaşandığını belirtti.

Tanık İfadeleri ve Davanın Seyrine Dair Gelişmeler

Tanık Arif Acı, binanın yapımından ve sağlamlığından bahsederek, 1996 yılında belediye görevlilerinin inceleme yaptığını ifade etti. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla 21 Ocak 2025 tarihine ertelendi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçlamasıyla toplamda 22 yıl 6 ay hapis cezası talep ediliyor.

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