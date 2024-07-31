Malatya'daki Silahlı Kavga: 3 Ölü, 1 Tutuklu

Malatya'da Aile İçi Anlaşmazlık Cinayetle Sonuçlandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana gelen silahlı kavga sonucunda 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı. Olay, aile içi bir anlaşmazlık nedeniyle çıkmış ve kısa sürede kontrolden çıkmıştı.

Olayın Detayları

Karagöz Caddesi'ndeki bir iş yerinde gerçekleşen kavgada, M.B. isimli şüpheli, Abdullah Ç. (35), Şeref Ç. (60) ve Gülhan B. (61) ile birlikte 3 kişiyi tabancayla vurdu. Olayda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli Tutuklandı

Olay sonrası gözaltına alınan M.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı ve soruşturma sürüyor.

Polis Ekiplerinin Çalışmaları

Olay yerinde bulunan polis memurları, M.B'nin kaçmasına izin vermeyerek, hemen teslim olmasını sağladı. Bu trajik olay, aile içi anlaşmazlıkların ne kadar ciddi sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.