Malatya'daki Traktör Kazasında 2 Çocuk Hayatını Kaybetti

Malatya'da Trajik Kaza

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, 11 yaşındaki K.A. tarafından kullanılan traktör, yol kenarında oynayan çocuklara çarparak korkunç bir kazaya neden oldu. Bu trajik olay sonucunda, 11 yaşındaki Zelal Yıldırım ve 7 yaşındaki Ada Yıldırım yaşamlarını yitirdi.

Cenaze Töreni Düzenlendi

Dün gerçekleşen kazadan sonra, her iki kardeşin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Doğanşehir ilçesi Çömekobası Mahallesi'ne götürüldü. Burada düzenlenen cenaze törenine, çocukların ailesi ve birçok yakınları katılarak duygusal anlar yaşadı. Törende, çocukların babası Erkan ve annesi Gülhan gözyaşlarına hakim olamadı.

Kazanın Detayları

Kaza, kardeşlerin anneannelerinin evinin önünde oynarken meydana geldi. Olay sonrası, 11 yaşındaki sürücü K.A. jandarma tarafından gözlem altına alındı ve ifadesi alındıktan sonra annesine teslim edildi. Baba B.A. ise gözaltına alındı ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Bu acı olayda, Zelal ve Ada Yıldırım kardeşler kaldırıldıkları hastanede yaşam mücadelesini kaybederken, olayda yaralanan diğer iki çocuk G.Ş. ve A.K. ise hastanede tedavi altına alındı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde çocuk sürücünün kullandığı traktörün çarpması sonucu hayatını kaybeden 2 kardeşin cenazesi toprağa verildi.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde çocuk sürücünün kullandığı traktörün çarpması sonucu hayatını kaybeden 2 kardeşin cenazesi toprağa verildi.