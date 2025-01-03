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Malatya'dan Suriye'ye 27 Ton Un Gönderildi

Malatya'dan bir hayırseverin bağışladığı 2 tır un, Suriye'ye insani yardım amacıyla gönderildi.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 13:32
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 13:42
Malatya'dan Suriye'ye 27 Ton Un Gönderildi

Malatya'dan Suriye'ye Yardım Eli

Malatya'da bir hayırseverin bağışladığı 2 tır un, Suriye'ye yola çıktı. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Malatya Şube Başkanı Ömer Derin, un üreten hayırsever iş insanının fabrikasının bahçesinde yaptığı açıklamada, "Sizi bekliyorlar" çağrısına Malatyalıların büyük destek verdiğini dile getirdi.

Sürekli Destek Mesajı

Derin, Suriye için toplanan 7 tır insani yardım malzemesinin peyderpey gönderileceğini ifade ederek, "Malatya, depremle sarsılmasına rağmen mazlum coğrafyalara yardım elini uzatmaya devam ediyor. Doğu Türkistan, Somali, Sudan ve Gazze gibi bölgelere sürekli destek vermeye çalışıyoruz. Bugün ise 2 tır un Suriye'ye doğru yola çıkacak; mazlum kardeşlerimize ekmek olsun, can olsun düşüncesiyle gönderiyoruz" dedi.

Hayırsever İş İnsanı Görüşleri

Hayırsever iş insanı Mustafa Baştürk de yaptığı açıklamada, Suriye'nin yıllardır İslam aleminin kanayan yaralarından biri olduğunu belirtti. "Bizim un fabrikamız depremde ağır hasar aldı; şu an değirmen usulü çalışıyoruz. Elimizden gelen buydu, yardımcı olmaya çalıştık. Gazze'ye de insani yardım göndermek istiyoruz, şartlar uygun olursa oraya da yardım etmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından 27 tonluk 2 tır un, Suriye'ye gönderildi.

Malatya'da bir hayırseverin bağışladığı 2 tır un Suriye'ye gönderildi.

Malatya'da bir hayırseverin bağışladığı 2 tır un Suriye'ye gönderildi.

Malatya'da bir hayırseverin bağışladığı 2 tır un Suriye'ye gönderildi.

Malatya'da bir hayırseverin bağışladığı 2 tır un Suriye'ye gönderildi.

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