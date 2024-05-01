Malatya Darende'de 3.4 şiddetinde deprem

Malatya'nın Darende ilçesinde meydana gelen deprem, Kandilli Rasathanesi tarafından duyuruldu. Sarsıntının büyüklüğü 3.4 olarak ölçülürken, derinliği ise 4.2 kilometre olarak belirlendi.
Deprem, yerel saatle 19.27'de gerçekleşti.
Malatya'nın Darende ilçesinde meydana gelen deprem, Kandilli Rasathanesi tarafından duyuruldu. Sarsıntının büyüklüğü 3.4 olarak ölçülürken, derinliği ise 4.2 kilometre olarak belirlendi.
Deprem, yerel saatle 19.27'de gerçekleşti.
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