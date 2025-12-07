Malatya Darende'de Kayıp 80 Yaşındaki Hasan Yaşar İçin Arama Başlatıldı
İbrahimpaşa Mahallesi'nde sabah saatlerinden itibaren haber alınamıyor
Malatya'nın Darende ilçesine bağlı İbrahimpaşa Mahallesinde ikamet eden 80 yaşındaki Hasan Yaşar'dan sabah saatlerinden itibaren haber alınamaması üzerine yakınları durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye intikal eden ekipler tarafından arama çalışmaları başlatıldı.
Yakınlarının iddiasına göre Yaşar'ın Alzaymır hastalığı bulunuyor.
Arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
