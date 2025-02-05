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Malatya Depremlerinde Hayatını Kaybeden Öğrencilerin İsimleri Yurtlarda Yaşatılacak

Malatya, 6 Şubat depremlerinde kaybedilen 8 öğrenci için yurt içindeki çalışma salonlarına isimlerini vererek anma gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 12:51
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 13:03
Malatya Depremlerinde Hayatını Kaybeden Öğrencilerin İsimleri Yurtlarda Yaşatılacak

Malatya'da Deprem Anısını Yaşatma Çabası

Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybeden 8 öğrencinin ismi, kaldıkları yurt içerisinde yaşatılacak. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İlhan Akıncı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Erkek Öğrenci Yurdu personeli, bu önemli isimleri anmak için çalışma yaptı.

Çalışma Salonlarına İsim Verildi

Hayatını kaybeden öğrencilerin isimleri ve fotoğraflarının bulunduğu etiketler, çalışma salonlarının kapı üstlerine yerleştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, programda yaptığı konuşmada, depremlerin Malatya'da büyük bir yıkıma neden olduğunu ifade etti.

Öğrenci Anılarını Yaşatmak

Kayhan, “6 Şubat 2023 tarihinde Malatya'da büyük bir yıkım oldu. O dönemden sonra, İlhan Akıncı Erkek Öğrenci Yurdu'nda 8 öğrencimizin anılarını yaşatmak ve hatırlatmak adına adlarını çalışma salonlarına verdik,” dedi. Ayrıca, depremler sırasında 5 personelimizin de yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, “Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun,” şeklinde sözlerini sonlandırdı.

Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden 8 öğrencinin...

Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden 8 öğrencinin isimi, kaldıkları yurdun çalışma salonlarına verildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden 8 öğrencinin...

Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden 8 öğrencinin isimi, kaldıkları yurdun çalışma salonlarına verildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

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