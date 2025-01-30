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Malatya Depremzedeleri Yeni Evlerine Kavuşuyor: Heyecan Dolu Anlar

Malatya'daki depremzedeler, yeni evlerine taşınmanın mutluluğunu yaşıyor. Güvenli konutlar birer birer tamamlanıyor.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 19:33
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 19:33
Malatya Depremzedeleri Yeni Evlerine Kavuşuyor: Heyecan Dolu Anlar

Malatya Depremzedeleri Yeni Evlerine Kavuşuyor

Malatya'da, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından inşa edilen yeni konutlarına taşınmanın heyecanını yaşıyor.

Yeni Yuva, Yeni Umut

Bakanlık yaptığı açıklamada, Malatya'daki afetzedelerin güvenli ve sağlam yuvalarına kavuşmaya devam ettiğini duyurdu. Battalgazi ilçesi Gelinciktepe bölgesinde 10 etaptan oluşan toplu konut projesi kapsamında 8 bin 914 konut, 92 dükkan ve 5 cami inşa edilmektedir. Bugüne kadar 2 bin 175 konut tamamlanarak ailelerine teslim edildi.

Hak Sahiplerinin Mutluluğu

Yeni evlerine kavuşan hak sahipleri, evlerinin kalitesinden memnun kaldıklarını ifade ediyor. Hak sahibi Yunus Aksoy, TOKİ’nin inşa ettiği konutlara taşınmanın heyecanını yaşadığını ve çok mutlu olduğunu belirtti.

Diğer bir hak sahibi Yaşar Bentli ise depremin etkilerini anlatarak, "Deprem çok büyüktü. Duvarların üzerime geldiğini gördüm" dedi. Bir yılın ardından evlerin en iyi şekilde teslim edildiğini vurgulayan Ayşehan Öge ise, "Her şey yerinde, çok güzel, kaliteli yapılmış. Hayallerimden daha güzel oldu" şeklinde konuştu.

Yaşam Alanları ve Avantajlar

Hak sahibi Sevda Aksoy ise, yeni evlerin tasarımının çok iyi düşünülmüş olduğunu söyleyerek, çocuk parkı ve okul gibi avantajların kendisine sağlandığını belirtti. "Depremden sonra herkes TOKİ'ye yöneldi. Gerçekten icraat var" ifadeleriyle hükümetin çalışmalarını övdü.

Bakan Kurum'dan Teşekkür

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından yeni evlerine taşınan vatandaşların görüntülerini paylaşarak, "Bölgedeki 8 bin 914 konuttan 2 bin 175’i tamamlandı. Güvenli yuvalar yükseldikçe, sevincimiz katlanıyor" şeklinde bir mesaj verdi.

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