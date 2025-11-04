Malatya Doğanşehir'de Uçuruma Yuvarlanan Kişi Kurtarıldı

Doğanşehir Karapınar Küme Evleri'nde ağaç kesimi sırasında uçuruma yuvarlanan Y.S., UMKE ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 21:36
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 21:36
Olayın Detayları

Malatya’nın Doğanşehir ilçesi Karapınar Küme Evleri bölgesinde ağaç kesimi yaptığı esnada dengesini kaybeden Y.S., uçuruma yuvarlandı.

Müdahale ve Sevk

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve jandarma ekipleri, yaralı şahsı bulunduğu yerden çıkardı. Bölgeye yönlendirilen Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter ile Y.S., hastaneye sevk edildi.

