Malatya Doğanşehir'de Uçuruma Yuvarlanan Kişi Kurtarıldı
Olayın Detayları
Malatya’nın Doğanşehir ilçesi Karapınar Küme Evleri bölgesinde ağaç kesimi yaptığı esnada dengesini kaybeden Y.S., uçuruma yuvarlandı.
Müdahale ve Sevk
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve jandarma ekipleri, yaralı şahsı bulunduğu yerden çıkardı. Bölgeye yönlendirilen Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter ile Y.S., hastaneye sevk edildi.
