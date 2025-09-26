Malatya Hekimhan'da Yangın: 3 Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde Başkınık Mahallesi'nde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek 3 evin kullanılamaz hale gelmesine yol açtı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 09:55
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 10:16
Başkınık Mahallesi'nde başlayan yangın rüzgarla hızla yayıldı

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde meydana gelen yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi. Olay, Başkınık Mahallesi'nde başladı.

Yangın, Cuma Gücenmez'e ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü ve yangın iki komşu eve daha sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve Hekimhan Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yetkililer, çıkan yangın sonucu üç evin kullanılamaz durumda olduğunu bildirdi. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?