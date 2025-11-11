Malatya İstihdam Fuarı Açıldı — 25 Firma ile İstihdam Hamlesi

Malatya İstihdam Fuarı kapılarını açtı

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Türk Kızılay Malatya Toplum Merkezi iş birliğiyle düzenlenen İstihdam Fuarı, Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Fuaye Alanı’nda gerçekleştirilen törenle açıldı. Etkinlik, iş arayan vatandaşlar ile işverenleri bir araya getirmeyi hedefliyor.

Açılış töreni ve katılımcılar

Açılış törenine Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Vali Yardımcısı Ali Açıkgöz, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, MTÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, siyasi parti temsilcileri, STK üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Fuarda 25 firma stant açarak ziyaretçilerle görüşmeler yaptı.

Deprem sonrası istihdam verileri

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Basri İlhan, konuşmasında depremin kentte derin izler bıraktığını ancak üretim azminin sürdüğünü vurguladı. İlhan, deprem öncesi özel sektörde 124 bin 882 çalışan bulunduğunu, bu sayının 20 binlere kadar düştüğünü ve bugün yeniden 109 bin seviyesine ulaşıldığını belirtti. Ayrıca Malatya OSB’de çalışan sayısının 42 binden 30 bine gerilediğini ifade ederek, fuarın bu açığı kapatma yönünde önemli bir adım olduğunu söyledi.

Kızılay'ın yaklaşımı ve hedefleri

Türk Kızılay Malatya Şube Başkanı Şadi Ergül, istihdamın yalnızca ekonomik bir konu olmadığını, toplumsal dayanışmanın temelini oluşturduğunu aktardı. Ergül, bugüne kadar 150’den fazla kişiye kalıcı istihdam sağlandığını ve hedeflerinin daha büyük olduğunu belirtti. Kızılay’ın mesleki eğitim ve staj programlarıyla bireyleri kalıcı istihdama hazırladığını ve kurulan her bağın Malatya'nın ekonomik geleceğini şekillendireceğini vurguladı.

Belediye Başkanının mesajı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, fuarın yerel istihdamı güçlendirme amacı taşıdığını söyledi. Er, 16 Ağustos 2024’te kurulan İstihdam Merkezleri aracılığıyla bugüne kadar bin 447 vatandaşın iş sahibi olduğunu belirtti. Başkan, herkesin üretime katılmasını istediklerini, gençlere kariyer rehberliği, staj ve iş fırsatları sunulacağını ve beyin göçünü önlemeye yönelik programlar hazırladıklarını ifade etti.

Vali Yardımcısından umutlu değerlendirme

Vali Yardımcısı Ali Açıkgöz, özel sektör istihdamının önemine dikkat çekti. Görev yaptığı dönemde Düzce örneğini hatırlatan Açıkgöz, Düzce’nin dört organize sanayi bölgesiyle güçlü bir istihdam ağı kurduğunu, Malatya’nın da benzer veya daha güçlü bir performans sergileyebileceğini söyledi. Açıkgöz, 'Bugün burada olmamız, o bisikletin pedallarını hep birlikte çevirmeye hazır olduğumuzu gösteriyor. Malatya da Düzce gibi, hatta ondan daha güçlü bir şekilde ayağa kalkacaktır' değerlendirmesinde bulundu.

İstihdam Fuarı, iş arayanlarla işverenleri aynı çatıda buluşturarak yerel ekonominin canlandırılmasına katkı sağlamayı amaçlıyor; gençlere ve iş arayanlara yeni kariyer imkanları sunuyor.

