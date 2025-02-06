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Malatya-Kayseri Kara Yolu Kar Nedeniyle Kapandı

Malatya'nın Darende ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle D-300 kara yolu ağır tonajlı araçlara kapatıldı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 01:13
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 01:13
Malatya-Kayseri Kara Yolu Kar Nedeniyle Kapandı

Malatya-Kayseri Kara Yolu Kapandı

Malatya'nın Darende ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle D-300 kara yolu, ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı. Yoğun kar yağışı ve buzlanma, trafiği olumsuz etkiliyor.

Trafik Denetimleri Arttı

Ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmeyen Malatya-Kayseri kara yolunda, trafik ekipleri belirli noktalarda denetimlerini artırarak sürücüleri yönlendirmekte. Bu araç sürücüleri, dinlenme tesislerine yönlendiriliyor.

Uyarılar ve Önlemler

Ek olarak, diğer araç sürücüleri dikkatli olmaları ve zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyarılıyor. Hava koşullarının seyrine göre yol durumu yeniden değerlendirileceği belirtiliyor.

Yol Çalışmaları Devam Ediyor

Karayolları ve Darende Belediyesi'ne bağlı ekipler, yol açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hava koşulları, ekiplerin çalışmalarını etkilemeye devam ediyor.

Malatya'nın Darende ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle D-300 kara yolu, çekici ve kamyon...

Malatya'nın Darende ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle D-300 kara yolu, çekici ve kamyon geçişine kapatıldı.

Malatya'nın Darende ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle D-300 kara yolu, çekici ve kamyon...

Malatya'nın Darende ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle D-300 kara yolu, çekici ve kamyon geçişine kapatıldı.

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