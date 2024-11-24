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Malatya-Kayseri Kara Yolu Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Kapandı

Malatya-Kayseri kara yolunun Darende-Gürün kesimi yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı. Vali Seddar Yavuz uyarılarda bulundu.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 15:19
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 15:19
Malatya-Kayseri Kara Yolu Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Kapandı

Malatya-Kayseri Kara Yolu Kapandı

Malatya-Kayseri kara yolu, etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapandı. Özellikle Darende-Gürün arasındaki kesimlerde kar kalınlığı artarken, bu bölgeden geçiş yapmak isteyen sürücüler için büyük sorunlar yaşanıyor.

Valilik Uyarıyor

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kar yağışı ve yoğun sis nedeniyle Malatya-Kayseri arasındaki yolun kapandığını duyurdu. Vali Yavuz, "Karla mücadele devam etmektedir. Darende-Gürün arasında yol trafiğe kapanmıştır. Hemşehrilerimizin zorunlu olmadıkça bu hattı kullanmamalarını tavsiye ediyoruz," ifadeleriyle sürücülere dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

Bu gelişmenin ardından, Yol ve Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Sürücülerin alternatif güzergahlar kullanmaları ve trafiğe çıkmadan önce hava şartlarını değerlendirmeleri önemli.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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