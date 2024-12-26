DOLAR
35,18 0,14%
EURO
36,62 -0,09%
ALTIN
2.968,38 -0,19%
BITCOIN
3.378.167,75 3,06%

Malatya-Kayseri Karayolunda Kar Yağışı Uyarısı

Malatya Valisi Seddar Yavuz, kar yağışının etkili olduğu Malatya-Kayseri kara yolunda sürücülere dikkat etme çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 16:15
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 16:15
Malatya-Kayseri Karayolunda Kar Yağışı Uyarısı

Malatya-Kayseri Karayolunda Kar Etkili Oluyor

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya-Kayseri kara yolunda etkili olan kar yağışı hakkında önemli uyarılarda bulundu. Vali Yavuz, kar yağışının devam ettiğini belirtirken, sürücülerin dikkatli olması gerektiğinin altını çizdi.

Sürücülerin Dikkatli Olması Gerekiyor

Vali Yavuz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları, kış lastiği takmaları ve hız yapmaktan kaçınmaları önemle duyurulur." ifadesini kullandı. Bu ikazda, kış koşullarının zorluğu göz önünde bulundurulduğunda, sürücülerin güvenliğinin ön planda tutulması gerektiği vurgulanıyor.

Kamyon ve Çekici Trafiği Kısıtlanabilir

Ayrıca, Vali Yavuz, yol durumuna göre kamyon ve çekici trafiğinin kısıtlanabileceğini de kaydetti. Sürücülerin, yola çıkmadan önce hava ve yol koşullarını kontrol etmeleri önem arz ediyor.

Bu çerçevede, Malatya-Kayseri kara yolunda seyahat edenlerin dikkatli olması ve belirtilen tedbirleri alması, olumsuz hava koşullarında güvenliği artıracaktır.

İLGİLİ HABERLER

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hava Kuvvetleri Komutanı Kadıoğlu, Havadan İhbar Kontrol Uçağı ile Önemli Bir Uçuş Gerçekleştirdi
2
Bakan Ömer Bolat, Kuzey Makedonya'da Sante Plus Hastanesi'nin Açılışını Gerçekleştirdi
3
MHP'li Mevlüt Karakaya'dan Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 105. Yılına Özel Kutlama
4
Büyük Menderes Nehri'nde Taşkınlar: Aydın Ovası'na Umut Oldu
5
Sosyal Medyaya Sorumluluk Yükleyen Yeni Düzenleme Geliyor
6
Nüfus Eylem Planı Hayata Geçiyor: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Açıklamalarda Bulundu

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!