Malatya-Kayseri Karayolunda Kar Yağışı Uyarısı

Malatya-Kayseri Karayolunda Kar Etkili Oluyor

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya-Kayseri kara yolunda etkili olan kar yağışı hakkında önemli uyarılarda bulundu. Vali Yavuz, kar yağışının devam ettiğini belirtirken, sürücülerin dikkatli olması gerektiğinin altını çizdi.

Sürücülerin Dikkatli Olması Gerekiyor

Vali Yavuz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları, kış lastiği takmaları ve hız yapmaktan kaçınmaları önemle duyurulur." ifadesini kullandı. Bu ikazda, kış koşullarının zorluğu göz önünde bulundurulduğunda, sürücülerin güvenliğinin ön planda tutulması gerektiği vurgulanıyor.

Kamyon ve Çekici Trafiği Kısıtlanabilir

Ayrıca, Vali Yavuz, yol durumuna göre kamyon ve çekici trafiğinin kısıtlanabileceğini de kaydetti. Sürücülerin, yola çıkmadan önce hava ve yol koşullarını kontrol etmeleri önem arz ediyor.

Bu çerçevede, Malatya-Kayseri kara yolunda seyahat edenlerin dikkatli olması ve belirtilen tedbirleri alması, olumsuz hava koşullarında güvenliği artıracaktır.