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Malatya Merkezli Uyuşturucu Operasyonunda 7 Kilo Sentetik Uyarıcı Ele Geçirildi

Malatya'da düzenlenen operasyonda 7,45 kg sıvı sentetik uyarıcı bulundu, olayla ilgili bir şüpheli cezaevinde.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 12:42
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 12:42
Malatya Merkezli Uyuşturucu Operasyonunda 7 Kilo Sentetik Uyarıcı Ele Geçirildi

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu

Malatya merkezli gerçekleştirilen büyük uyuşturucu operasyonunda, 7 kilo 450 gram sıvı sentetik uyarıcı madde ele geçirildi.

Operasyon Detayları

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, operasyon kapsamında İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bir adreste arama yaptığı belirtildi.

Ele Geçirilen Maddeler

Yapılan aramada, bahçede toprağa gömülü vaziyette 7 kilo 450 gram sıvı sentetik uyarıcının bulunduğu bilgisi verildi.

Şüpheli Hakkında Bilgi

Olayın şüphelisi olarak gösterilen S.M.M.G.'nin cezaevinde olduğu belirlenerek, gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı ifade edildi.

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