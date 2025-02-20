Malatya'nın 4 İlçesinde Eğitime Kar Engeli

Malatya'da Olumsuz Hava Koşulları Eğitime Ara Verdi

Malatya'nın Battalgazi, Doğanşehir, Yeşilyurt ve Pütürge ilçelerinde, etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim faaliyetleri durduruldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada, Yeşilyurt ve Battalgazi'deki okulların, olumsuz hava koşulları sebebiyle bugün eğitim vermeyeceği bilgisini paylaştı.

Kaymakamlardan Açıklamalar

Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı duyuruda, ilçede eğitime bir gün ara verildiğini ifade etti. Ayrıca, Pütürge Kaymakamlığı da kara yolunda meydana gelen buzlanmanın potansiyel tehlikeleri yüzünden eğitime ara verildiğini açıkladı.

Bu durum, öğrencilerin ve eğitim görevlilerinin güvenliği açısından alınan bir önlem olarak değerlendiriliyor. Bölgedeki hava koşullarının düzelmesiyle birlikte eğitime yeniden başlanması bekleniyor.