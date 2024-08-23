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Malatya Pütürge'de Yangın Alarmı

Malatya'nın Pütürge ilçesinde çıkan yangın, orman ve bahçe alanlarına sıçradı, ekipler müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 16:58
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 17:11
Malatya Pütürge'de Yangın Alarmı

Malatya'nın Pütürge İlçesinde Yangın Çıktı

Malatya'da bulunan Pütürge ilçesinde otluk bir alanda başlayan yangın, hızla yayılarak çevredeki ormanlık ve bahçeli alanlara sirayet etti. Yangın, Gündeğer Mahallesi Yediyol mevkisinde ortaya çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen bu yangın için bölgedeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden yardım talep etti.

Müdahale Çalışmaları Başladı

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, yangına 8 araç ve 34 personel ile müdahalede bulunurken, Orman Bölge Müdürlüğü de 4 araçla destek sağlıyor. Ek olarak, Büyükşehir Belediyesi Yol Asfalt Dairesi Başkanlığı'na ait 4 iş makinesi de yangın söndürme çalışmalarına katılmak için bölgeye yönlendirildi.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız devam etmekte.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde otluk alanda başlayan, orman ve bahçe alanlarına sıçrayan yangına...

Malatya'nın Pütürge ilçesinde otluk alanda başlayan, orman ve bahçe alanlarına sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde otluk alanda başlayan, orman ve bahçe alanlarına sıçrayan yangına...

Malatya'nın Pütürge ilçesinde otluk alanda başlayan, orman ve bahçe alanlarına sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

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