Malatya Valiliğinden, Yeni Malatya Stadyumu'nda yıpranmış Atatürk posteri açıklaması

Atatürk posteri yırtılan ve yenilenmeyen Yeni Malatya Stadyumu tribünüyle ilgili olarak Malatya Valiliği soruşturma ve idari işlem başlattı.

Malatya Valiliğinden, Yeni Malatya Stadyumu'nda yıpranmış Atatürk posteri açıklaması
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"Yeni Malatya Stadı'nda skandal görüntü" başlığıyla bazı medya kuruluşları ve sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşılan Atatürk posterinin yırtık ve eskimiş haliyle ilgili Malatya Valiliği açıklama yaptı.

Valiliğimiz, Yeni Malatya Stadyumu tribünündeki yırtık ve eskimiş Atatürk posterinin değiştirilmemesiyle ilgili olarak sorumlulara yönelik inceleme ve idari işlem başlattığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yeni Malatya Stadyumu tribününde asılı bulunan Atatürk posterinin yıpranarak yırtılması ve değiştirilmemesi nedeniyle sorumlular hakkında Valiliğimizce gerekli inceleme ve idari tahkikat başlatılmıştır."

MALATYA STADYUMUNDA YIRTIK VE YIPRAMIŞ ATATÜRK POSTERİ KRİZİ

Gündemde yer alan ve büyük tepki çeken poster olayı Yeni Malatya Stadyumu'nda görüldü. Stadyumda asılı duran Mustafa Kemal Atatürk'ün posterinin yırtık ve yıpranmış olması ve Malatya Stadyumu'nda uzun süredir asılı kalmış olması tepkilere yol açtı. Posterin aylarca yırtık bir halde durduğu ve kaldırılmadığı ortaya çıktıktan sonra Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü'ne ulaşılmak ve konuya dair şikayetlerin dile getirilmesi istenmişti. Ancak , konu ile ilgili Ebubekir Kayhan ulaşılamadığı belirtilmişti.

Son yaşanan gelişmelere göre ise Malatya Valiliğinden olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bilgisi geldi. 

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