Malatya Valisi Seddar Yavuz, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 16:48
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 16:57
Malatya Valisi Seddar Yavuz, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Anadolu Ajansı'nın bu yıl beşincisini düzenlediği 'Yılın Kareleri' fotoğraf oylamasına katıldı. Vali Yavuz, sosyal medyada yer alan fotoğraf kategorilerine oy vererek, bu önemli etkinliğe katkıda bulundu.

Oylamada, Türkiye'de yıl boyunca çekilen en etkileyici fotoğraflar yer alıyor. Katılımcılar, çeşitli kategorilerde seçilen fotoğraflar arasından en beğendiklerini belirliyor. Bu yılki oylamanın sonunda, izleyiciler ve fotoğraf sanatçıları arasında yeni kahramanların ortaya çıkması bekleniyor.

Vali Seddar Yavuz, oylamanın önemine dikkat çekerek, bu tür etkinliklerin yerel ve ulusal düzeyde sanatın desteklenmesine katkıda bulunduğunu vurguladı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve...

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve...

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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