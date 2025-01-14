Malatya Valisi Yavuz: Deprem Konutları Şubat'ta Teslim Edilmelere Başlayacak

Malatya Valisi Seddar Yavuz, deprem konutlarının ilk teslimatlarının şubat ayında başlayacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 13:15
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 13:57
Malatya Valisi Yavuz: Deprem Konutları Şubat'ta Teslim Edilmelere Başlayacak

Malatya'da Deprem Konutları İçin Heyecan Verici Gelişme

Malatya Valisi Seddar Yavuz, rezerv alanlardaki deprem konutlarının ilk teslimatlarının şubat ayında başlayacağını açıkladı. Vali Yavuz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Başer ile birlikte, Göztepe ve Tandoğan mahallelerinde devam eden inşaat çalışmaları üzerinde incelemelerde bulundu.

İnşaatlar Yıl Sonuna Kadar Hız Kesmeden Devam Edecek

Depremin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyük bir inşaat faaliyetine girdiklerini belirten Yavuz, hak sahiplerinin evlerine bir an önce kavuşmaları için gece gündüz çalıştıklarını ifade etti. Göztepe Mahallesi'nde yürütülen inşaat faaliyetlerinin bölgeyi bir şantiye alanına dönüştürdüğünü dile getiren Yavuz, mayıs ve ağustos aylarında teslimatlar yapılacağını bildirdi.

2025 Yılı İçin Büyük Hedefler Belirlendi

Vali Yavuz, 2025 yılının Malatya için bir dönüm noktası olacağını ve o tarihe kadar çalışmaların büyük kısmının tamamlanmasını hedeflediklerini aktardı. Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve tüm mülki idarelerle işbirliği içinde hareket ettiklerini vurguladı.

41 Bin 500 Yeni Bağımsız Bölüm İnşa Ediliyor

Malatya merkezinde yaklaşık 41 bin 500 bağımsız bölüm inşa etme hedefinde olduklarını belirten Yavuz, Rezerv alanlarda ise 23 bin konut projesinin hayata geçirildiğini kaydetti. Ayrıca, 66 bölgede rezerv alanlarda inşaatların tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Şeffaflık ve Koordinasyon Ön Planda

Rezerv alanlarla ilgili süreçlerin tamamen şeffaf bir şekilde yürütüldüğünün altını çizen Yavuz, şu an itibarıyla rezerv alanların yüzde 90'ını çözümlediklerini açıkladı. Toplamda 80 bin 666 hak sahibine ulaşacakları projelere devam ettiklerini ifade etti.

Malatya Valisi Seddar Yavuz (sağ 4), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Başer...

Malatya Valisi Seddar Yavuz (sağ 4), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Başer (sağ 3) ile Göztepe ve Tandoğan mahallelerinde yapımı süren deprem konutlarında incelemelerde bulundu.

Malatya Valisi Seddar Yavuz (sağ 4), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Başer...

Malatya Valisi Seddar Yavuz (sağ 4), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Başer (sağ 3) ile Göztepe ve Tandoğan mahallelerinde yapımı süren deprem konutlarında incelemelerde bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Hibe Desteği: O Kişilere Yüzde 75 Hibe Müjdesi

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da İş Makinesi Kazasında Genç İşçi Hayatını Kaybetti
2
Tokat'ta Tır ve Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 1 Yaralı
3
Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu'ndan Deprem Konutları Açıklaması
4
Erzurum'da Yeni Tomografi Cihazı ile Acil Servis Hizmetleri Gelişiyor
5
Suriyelilerin Hatay'daki Sınır Kapılarından Ülkelerine Dönüşü Devam Ediyor
6
THY, İstanbul-Bingazi Seferlerine 10 Yıl Aradan Sonra Yeniden Başladı
7
ABD'nin Gazze'deki Soykırımda İsrail'e Verdiği Silahlar Gündemde

Yeni Hibe Desteği: O Kişilere Yüzde 75 Hibe Müjdesi

2025 Emekli Maaş Artışı ve Kök Maaş Hesaplamaları Açıklandı

Ticaret Bakanlığı'ndan İnternetten Alışveriş Yapanlara Müjdeli Haber: O Süre Uzatıldı

Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!