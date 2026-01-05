Malatya'ya 19. PTT Bölge Müdürlüğü Müjdesi: Başkan Sami Er Açıkladı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, yoğun görüşmeler sonucunda 19. PTT Bölge Müdürlüğünün Malatya'ya kazandırıldığını açıkladı.

Başkan Er'in açıklaması

Sami Er, konuya ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadeleri paylaştı:

"Bu önemli kazanımın şehrimize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'na, AK Parti Malatya milletvekillerimize, AK Parti İl Başkanımız Ali Bakan'a ve PTT Genel Müdürümüz Dr. Hakan Gülten'e şehrimiz adına şükranlarımı sunuyorum. 19. PTT Bölge Müdürlüğü'nün Malatya'ya hayırlı olmasını diliyorum"

Sami Er, ilan edilen bu gelişmenin şehir için önemli bir adım olduğunu vurguladı ve destek veren kurum ve isimlere teşekkür etti.

