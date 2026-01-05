DOLAR
Malatya'ya 19. PTT Bölge Müdürlüğü Müjdesi: Başkan Sami Er Açıkladı

Başkan Sami Er, yoğun görüşmeler sonucunda 19. PTT Bölge Müdürlüğü'nün Malatya'ya kazandırıldığını duyurdu; destek verenlere teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 19:28
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 19:28
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, yoğun görüşmeler sonucunda 19. PTT Bölge Müdürlüğünün Malatya'ya kazandırıldığını açıkladı.

Başkan Er'in açıklaması

Sami Er, konuya ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadeleri paylaştı:

"Bu önemli kazanımın şehrimize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'na, AK Parti Malatya milletvekillerimize, AK Parti İl Başkanımız Ali Bakan'a ve PTT Genel Müdürümüz Dr. Hakan Gülten'e şehrimiz adına şükranlarımı sunuyorum. 19. PTT Bölge Müdürlüğü'nün Malatya'ya hayırlı olmasını diliyorum"

Sami Er, ilan edilen bu gelişmenin şehir için önemli bir adım olduğunu vurguladı ve destek veren kurum ve isimlere teşekkür etti.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

