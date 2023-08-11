Malatya'da 5.3 büyüklüğünde deprem: Çok sayıda kişi balkondan atladı

Resmi kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5,3 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Deprem saat 20.48'de gerçekleşti ve 7 kilometre derinliğe sahip olduğu tespit edildi. Sadece Malatya değil, aynı zamanda Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa ve Gaziantep gibi çevre illerde de depremin etkisi hissedildi. Depremin hemen ardından birçok vatandaşın sokağa çıktığı gözlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem sonrası yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

"Yeşilyurt ilçesinde saat 20.48'de yaşanan 5.3 büyüklüğündeki depremde, AFAD ve ilgili kurumların ekipleri hızla saha taramalarına başladı. Deprem etkisi altında kalan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Bakan Yerlikaya, depremde can kaybının olmadığını vurguladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da aşağıdaki açıklamayı yaptı:





"Yeşilyurt ilçesi merkezli 5.3 büyüklüğündeki deprem sonrasında toplamda 23 vatandaşımız düşme veya yüksekten atlama sonucu yaralandı. Malatya'dan 14 ambulans ve 3 UMKE ekibi, Adıyaman'dan 3 UMKE ekibi, Kahramanmaraş'tan 2 ambulans ve 1 UMKE ekibi ile Diyarbakır'dan 5 ambulans olmak üzere toplamda 21 ambulans ve 7 UMKE ekibi bölgeye yönlendirildi."

Malatya Valisi Hulusi Şahin, "Yaklaşık 30 kişi balkondan düşme sonucu hastaneye başvurdu. Vatandaşlarımızın kırık veya yüksekten düşme gibi şikayetleri bulunmakta. Ayrıca, binalardan düşen enkaz parçaları nedeniyle bir çocuğumuzun ayağı kırıldı. Ancak ciddi anlamda can kaybı veya ağır yaralanma durumu mevcut değil" şeklinde açıklamada bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da "Şu an için olumsuz bir durum gözlenmemekte. İki vatandaşımız balkondan atlama sonucu yaralandı ve hastanede tedavi altında. Yetkililer gerekli önlemleri aldılar." ifadelerini kullandı.