  1. Anasayfa

  2. Gündem

  3. Malatya'da 5.3 büyüklüğünde deprem: Çok sayıda kişi balkondan atladı

Malatya'da 5.3 büyüklüğünde deprem: Çok sayıda kişi balkondan atladı

Yayınlanma:
Malatya'da 5.3 büyüklüğünde deprem: Çok sayıda kişi balkondan atladı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Malatya ilinde 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 20.48'deki sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak tespit edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin ardından can kaybının yaşanmadığını belirtti. Sağlık Bakanı Koca da, düşme veya yüksekten atlama nedeniyle 23 kişinin yaralandığını açıkladı.

Resmi kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5,3 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Deprem saat 20.48'de gerçekleşti ve 7 kilometre derinliğe sahip olduğu tespit edildi. Sadece Malatya değil, aynı zamanda Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa ve Gaziantep gibi çevre illerde de depremin etkisi hissedildi. Depremin hemen ardından birçok vatandaşın sokağa çıktığı gözlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem sonrası yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

"Yeşilyurt ilçesinde saat 20.48'de yaşanan 5.3 büyüklüğündeki depremde, AFAD ve ilgili kurumların ekipleri hızla saha taramalarına başladı. Deprem etkisi altında kalan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Bakan Yerlikaya, depremde can kaybının olmadığını vurguladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da aşağıdaki açıklamayı yaptı:

deprem

"Yeşilyurt ilçesi merkezli 5.3 büyüklüğündeki deprem sonrasında toplamda 23 vatandaşımız düşme veya yüksekten atlama sonucu yaralandı. Malatya'dan 14 ambulans ve 3 UMKE ekibi, Adıyaman'dan 3 UMKE ekibi, Kahramanmaraş'tan 2 ambulans ve 1 UMKE ekibi ile Diyarbakır'dan 5 ambulans olmak üzere toplamda 21 ambulans ve 7 UMKE ekibi bölgeye yönlendirildi."

Malatya Valisi Hulusi Şahin, "Yaklaşık 30 kişi balkondan düşme sonucu hastaneye başvurdu. Vatandaşlarımızın kırık veya yüksekten düşme gibi şikayetleri bulunmakta. Ayrıca, binalardan düşen enkaz parçaları nedeniyle bir çocuğumuzun ayağı kırıldı. Ancak ciddi anlamda can kaybı veya ağır yaralanma durumu mevcut değil" şeklinde açıklamada bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da "Şu an için olumsuz bir durum gözlenmemekte. İki vatandaşımız balkondan atlama sonucu yaralandı ve hastanede tedavi altında. Yetkililer gerekli önlemleri aldılar." ifadelerini kullandı.

Gündem
Köpürmeyen kahvelere son! Türk kahveleriniz artık köpürüp taşacak! Bu yöntemi yapan müptelası olacak
Köpürmeyen kahvelere son! Türk kahveleriniz artık köpürüp taşacak! Bu yöntemi yapan müptelası olacak
Anne köftesinin formülü belli oldu! Köftenin içerisine konulan o ürün tüm lezzeti değiştiriyor
Anne köftesinin formülü belli oldu! Köftenin içerisine konulan o ürün tüm lezzeti değiştiriyor
Peş peşe depremler sonrası Naci Görür'den yeni fay açıklaması
Peş peşe depremler sonrası Naci Görür'den yeni fay açıklaması
Bakan Özhaseki yeni binaların nasıl inşa edileceğini açıkladı
Bakan Özhaseki yeni binaların nasıl inşa edileceğini açıkladı
Oyuncu Tamer Karadağlı'ya Cumhurbaşkanı kararıyla yeni görev
Oyuncu Tamer Karadağlı'ya Cumhurbaşkanı kararıyla yeni görev
İstanbul'da ekmek fiyatlarına büyük zam
İstanbul'da ekmek fiyatlarına büyük zam
Erdoğan'ın imzasıyla atanan 187 general ve amiralin atama listeleri yayımlandı
Erdoğan'ın imzasıyla atanan 187 general ve amiralin atama listeleri yayımlandı