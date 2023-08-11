Malatya'daki 5.3 büyüklüğünde depremde 27 vatandaş yaralandı!

Malatya'nın Yeşilurt ilçesinde akşam saat 20.48'de Richter ölçeğiyle 5.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Cumhurbaşkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD ), depremin hemen ardında yaptığı açıklamada; Yerden 7 kilometre derinlik kısmında gerçekleşen deprem , Malatya ve çevresinde bulunan illerde de hissedildiği ve ilk bulgularda depremin herhangi olumsuz etkisinin olmadığını göstermediği aktarıldı.





Malatya'da gerçekleşen ve Richter ölçeğine göre 5.3 şiddetindeki deprem Diyarbakır ve Tunceli'nin yanı sıra Elazığ genelinde de hissedildi. Deprem meydana gelmez, vatandaşlar panik içinde sokaklara döküldüler. AFAD ile birlikte Tunceli Munzur'a bağlı Arama Kurtarma Derneği ( MUDAK ) ekipleri deprem bölgesine doğru hareket ettiler.

BAKAN ALİ YERLIKAYA AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem olduğu bilgisini aldıktan sonra sosyal medya hesabı üzerinden merkezi Malatya Yeşilyurt olan sarsıntıyla ilgili bilgilendirme yaptı. Bakan Yerlikaya, açıklamasında “Malatya'ya bağlı Yeşilyurt ilçesinde akşam saat 20.48 sıralarında gerçekleşen 5.3 büyüklüğünde olan depremde başta AFAD ekipleri olmak kaydıyla ilgili kurumlarımızın tüm birimleri yerinde inceleme başlatmıştır." dedi.





'DEPREM SONRASINA İLGİLİ BİRİMLERİMİZE OLUMSUZ BİLGİ GELMEMİŞTİR'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, depremin hemen ardından yaptığı açıklamasında "Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5,3 şiddetinde meydana gelen depremin ardından bölgede yetkililerimize olumsuz bir duyuru yapılmadı. Depremi hisseden UMKE ekipleri bölgeyi incelemeye aldı." ifadelerine yer verdi.