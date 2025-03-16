Malatyalılar Sultangazi'de Sahurda Bir Araya Geldi

Malatyalılar Sultangazi'de Sahurda Buluştu

Malatya Dernekler Federasyonu (MADEF), İstanbul Sultangazi'de geleneksel bir sahur programı düzenledi. Sultangazi Ramazan Etkinlikleri Çadırı'nda gerçekleştirilen bu anlamlı etkinliğe, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, MADEF Genel Başkanı Yılmaz Durmuş, sivil toplum temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikte Sözler

Belediye Başkanı Dursun, sahur programında yaptığı konuşmada, bu yıl Balkanlar'da, Yunanistan ve Bulgaristan'da iftar sofraları kurduklarını belirtti. Dursun, "Ramazan etkinliklerimiz Sultangazi ile sınırlı kalmayacak. O gönül coğrafyalarında da hizmet etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Rabbim bizleri nice ramazanlarda sağlık, huzur ve mutlulukla bir araya getirsin inşallah." ifadelerini kullandı.

MADEF Genel Başkanı Yılmaz Durmuş ise, ramazanın bolluk ve bereketin simgesi olduğunu hatırlatarak, sahur programına katılan tüm davetlilere teşekkür etti.