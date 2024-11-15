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Malavi Meclis Başkanı Hara, Bartın Valisi Arslan'ı Ziyaret Etti

Malavi Meclis Başkanı Catherine Hara, Bartın Valisi Nurtaç Arslan'ı ziyaret ederek bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik yapısı hakkında bilgi aldı.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 13:16
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 13:20
Malavi Meclis Başkanı Hara, Bartın Valisi Arslan'ı Ziyaret Etti

Malavi Meclis Başkanı Hara, Bartın'ı Ziyaret Etti

Malavi Meclis Başkanı Catherine Hara, Bartın Valisi Nurtaç Arslan'ı ziyaret etti. Vali Arslan, ziyaret sırasında AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan ve diğer yetkililerin de katılımıyla Hara'yı karşıladı.

Vali Arslan, Hara'ya valilik şeref defterini imzalaması için fırsat tanıdı. Ardından, Bartın'ın ekonomik, sosyal ve kültürel yapısını detaylı bir şekilde Hara'ya aktardı.

Catherine Hara, Milletvekili Aldatmaz'ın daveti üzerine Bartın'a geldiğini belirterek, misafirperverliğinden dolayı Vali Arslan’a teşekkür etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Malavi Meclis Başkanı Catherine Hara, Bartın Valisi Nurtaç Arslan'a ziyarette bulundu.

Malavi Meclis Başkanı Catherine Hara, Bartın Valisi Nurtaç Arslan'a ziyarette bulundu.

Malavi Meclis Başkanı Catherine Hara, Bartın Valisi Nurtaç Arslan'a ziyarette bulundu.

Malavi Meclis Başkanı Catherine Hara, Bartın Valisi Nurtaç Arslan'a ziyarette bulundu.

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