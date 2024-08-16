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Malazgirt 1071 Zaferi İçin Anma Etkinlikleri Düzenleniyor

Malazgirt 1071 Anma Programı, gençlerin tarihi mirası benimsemesi için önemli etkinlikler sunacak.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 14:44
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 14:44
Malazgirt 1071 Zaferi İçin Anma Etkinlikleri Düzenleniyor

Malazgirt 1071 Anma Programı Basın Toplantısı

Merkezi Muş’un Malazgirt ve Bitlis'in Ahlat ilçelerinde gerçekleştirilecek olan 953. Yıl Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı’na dair basın toplantısı düzenlendi. Etkinlikler 23-26 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanı'nın Açıklamaları

Toplantıda söz alan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Malazgirt Zaferi'nin genç nesillere aktarılmasının kritik olduğunu vurgulayarak, "Bu coğrafya, tarihsel süreçlerin çok yoğun yaşandığı bir alan. Güçlü, geçmişini ve kültürel mirasını tanıyan, geleceğe umutla bakan gençler yetiştirmek çok önemli," diye belirtti.

Bakan Bak, Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek olan etkinliklerde güreş, atlı cirit gibi geleneksel sporların yanı sıra çeşitli kültürel aktivitelerin de düzenleneceği müjdesini verdi. Ayrıca, Türkiye Yüzyılı sürecinde gençliğin kültürel değerleri özümsemesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kültürel Etkinlikler ve Katılımcılar

Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, vakıf olarak tarihi ve kültürel misyona uygun etkinlikler düzenlemeye devam ettiklerini belirterek, bu yıl 8’incisini gerçekleştireceklerinin altını çizdi. Programda okçuluk, güreş ve cirit gibi geleneksel sporların yer alacağı etkinliklerin yanı sıra birçok belediye ve kurumun katılımıyla kültürel aktarımların da yapılacağı ifade edildi.

Son olarak, geleneksel sporların ve kültürel etkinliklerin bu yıl 23 Ağustos'ta başlayacak ve 26 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla sona ereceği belirtilmiştir.

Etkinliğin ruhunu yaşatmak için bu tür organizasyonların çocuklara ve gençlere büyük katkı sağladığı kaydedildi.

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