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Malazgirt Savaşı'ndan Kalıntılar Gün Yüzüne Çıktı

Malazgirt'te yapılan kazılarda, savaşa ait ok uçları ve mezarlar bulundu.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 12:09
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 12:09
Malazgirt Savaşı'ndan Kalıntılar Gün Yüzüne Çıktı

Malazgirt Savaşı Kalıntıları Ortaya Çıktı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malazgirt Tarihi Müslüman Mezarlığı'nda gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda savaşın izlerini taşıyan çok sayıda ok ucu keşfedildiğini açıkladı.

Değerli Bulgular ve Tarihsel Önemi

Bakan Ersoy, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kazılarımızda elde edilen bu değerli bulgular, Malazgirt Savaşı'nın izlerini gün yüzüne çıkararak, köklü geçmişimize ışık tutuyor." ifadelerini kullandı ve kazı ekibine teşekkür etti.

Kazı Çalışmaları ve Bulunan Mezarlar

2020 yılında 12 üniversiteden 40 akademisyenin katılımıyla hayata geçirilen "Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırma Projesi" kapsamında, Malazgirt ve çevresinde yapılan kazılarda toplamda 51 mezar bulundu. Bu mezarların bir kısmında 11. yüzyıla tarihlenen önemli kalıntılar yer aldı.

Önemli Bulgular ve Gelecek Kazılar

Afşin Mezarlık Alanı'ndaki kazılar, savaş ile ilişkili olarak değerlendirilen mezarları ortaya çıkardı. Ayrıca, Günbeli köyünde gerçekleştirilen kazılar, IV. Romanos Diogenes'e ait mühür ve diğer işaretlerle birlikte ok uçları ve mızrakları da gün yüzüne çıkardı.

Sonuç olarak, Malazgirt Ovası'nda devam eden yüzey araştırmaları, savaşın geçtiği tüm bölgelerin detaylı olarak incelenmesini hedefliyor.

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