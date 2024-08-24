Malazgirt'te Fener Alayı Geleneği Yaşatıldı

Malazgirt'te Fener Alayı Coşkusu

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde büyük bir fener alayı yapıldı. Türk bayrakları ve meşalelerle donatılan etkinlik, Tüm Ankara'dan gelen halkın katılımıyla keyifli anlara dönüştü.

Vatandaşlar Yürüyüşe Katıldı

Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Caddesi'nde toplanan kalabalık, 15 Temmuz Meydanı'na kadar yürüyerek, etkinliğin coşkusunu paylaştı. Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, yürüyüşe katılan herkese teşekkür ederek, etkinliğin önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Davet

Bayram, vatandaşları 953. yıl dönümü kutlamaları için Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'ndaki alana davet ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet yetkililerini ağırlamak için hazırlıkların sürdüğünü belirtti.

Okçular Vakfı'ndan Destek

Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, yürüyüşün Malazgirt'e yakışır bir şekilde gerçekleştiğini ifade ederek, "Şanlı zaferimizin yıl dönümü kutlu olsun. Geçmişte Sultan Alparslan'ın başlattığı büyük yürüyüşün mirasçılarıyız" dedi.

Protokol İsimleri Etkinlikte

Yürüyüşe, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Sercan Candan, Konakkuran Belde Belediye Başkanı Remzi Çetin, Muş İl Genel Meclis Üyesi Sait Yıldırım, İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Mithat Bayırlı ve çeşitli siyasi parti ile STK temsilcileri de katıldı. Coşku dolu anların yaşandığı etkinlikte vatandaşlar, bir arada olmanın mutluluğunu yaşadı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türk bayrağı ve meşalelerle fener alayı düzenlendi. Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Caddesi'nde bir araya gelen vatandaşlar, Türk bayrağı ve meşalelerle 15 Temmuz Meydanı'na kadar yürüdü.

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türk bayrağı ve meşalelerle fener alayı düzenlendi. Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Caddesi'nde bir araya gelen vatandaşlar, Türk bayrağı ve meşalelerle 15 Temmuz Meydanı'na kadar yürüdü.

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türk bayrağı ve meşalelerle fener alayı düzenlendi. Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Caddesi'nde bir araya gelen vatandaşlar, Türk bayrağı ve meşalelerle 15 Temmuz Meydanı'na kadar yürüdü.