Malazgirt'te Öğretmenleri Taşıyan Taksi Takla Attı: 7 Yaralı

Muş'un Malazgirt ilçesinde öğretmenleri taşıyan taksinin takla atması sonucu 7 kişi yaralandı; yaralılar Malazgirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 11:18
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 11:18
Kaza Konakkuran beldesi yolunda, akşam saatlerinde meydana geldi

Muş'un Malazgirt ilçesinde, öğretmenleri taşıyan bir ticari taksinin takla atması sonucu 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Konakkuran beldesi yolunda gerçekleşti. Sürücü Feyzi K. idaresindeki, plakası öğrenilemeyen ticari taksi, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada sürücü Feyzi K. ile yanında bulunan ve öğretmen oldukları öğrenilen Songül D., İrem Nur K., Ömer G., Nurdane U., Fahime Nur Ş. ve Fatma G. yaralandı.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı; ardından ambulanslarla Malazgirt Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaza sonrası İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tek ve şube müdürleri hastaneye gelerek yaralı öğretmenlerin sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yetkililer, yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

