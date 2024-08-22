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Malazgirt Zaferi Etkinliklerine Hazırlık: İnceleme ve Güvenlik Toplantısı

İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Malazgirt Zaferi etkinlikleri için alanı inceledi ve güvenlik toplantısı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 17:06
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 17:24
Malazgirt Zaferi Etkinliklerine Hazırlık: İnceleme ve Güvenlik Toplantısı

İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Malazgirt Zaferi Hazırlıklarını İnceledi

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinliklerinin düzenleneceği bölgede önemli bir inceleme gerçekleştirdi.

Etkinlik Alanında İnceleme

Mücadelenin tarihi olan Danişment Gazi Mahallesi'ndeki Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'na gelen Aktaş, burada Muş Valisi Avni Çakır ve AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek tarafından karşılandı. Etkinliklerin 24-26 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Güvenlik Toplantısı

Aktaş, incelemelerin ardından, "953. Yıl Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Etkinlikleri Güvenlik Toplantısı" düzenleyerek, güvenlik önlemleri hakkında bilgi aldı. Bu toplantıya, İller İdaresi Genel Müdürü Mehmet Emin Bilmez, Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Muş Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Muş Vali Yardımcısı Tahir Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Melik Emre ve ilçedeki belediye başkanları katıldı.

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