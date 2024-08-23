Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıl Dönümü Ahlat'ta Coşkuyla Kutlandı

Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıl Dönümü Kutlandı

Ahlat'ta gerçekleştirilen Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinlikleri, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Etkinlik alanında açılan stantlar ve gerçekleştirilen gösterimler, Hem kent sakinlerini hem de farklı illerden gelen ziyaretçileri bir araya getirdi.

Renkli Etkinlikler ve Gösteriler

Van Gölü'nün kıyısındaki Çarho mevkisinde yer alan Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde, Türk ve Filistin bayrakları dalgalandı. Ziyaretçiler, Selçuklu motifleriyle süslenmiş keçeden yapılan Han Otağı ile 50 tematik çadırda yöresel ürünlerin tanıtımını yaptı. Ayrıca, atlı cirit ve atlı okçuluk gösterileri büyük ilgi gördü.

Halkın Coşku Dolu Anları

Etkinlikte ok atmanın heyecanını yaşayan bazı vatandaşlar, davul zurna eşliğinde halay çekerek, neşelerini paylaştı. Jandarma Çelik Kanatlar Uçuş Gösterisi, Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın performansı ve yerel sanatçıların konserleri, katılımcılara eğlence dolu anlar sundu.

Çocuklar Eğlencenin Tadını Çıkardı

Aileleriyle birlikte etkinliğe katılan çocuklar, kendileri için özel olarak oluşturulan alanlarda oyun oynayarak mutluluk dolu anlar yaşadı.