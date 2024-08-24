Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıl Dönümü Ahlat'ta Coşkuyla Kutlanıyor

Ahlat'ta Malazgirt Zaferi Kutlamaları

Ahlat'ta, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinlikleri tüm coşkusuyla sürüyor. Yurdun dört bir yanından katılan vatandaşlar, zaferin anlamını ve coşkusunu doyasıya yaşıyor.

Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde Etkinlikler

Malazgirt Zaferi anısına düzenlenen etkinlikler, Ahlat ilçesinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda, Selçuklu motifleriyle süslenmiş geleneksel yapılar ve yöresel ürünlerin sergilendiği 50 tematik çadır ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Etkinlikler sırasında güreş müsabakaları, halk oyunları gösterileri ve okçuluk alanları, katılımcılara tarih ve kültür dolu anlar sunuyor. Ayrıca, kadınların el emekleriyle ürettikleri ürünlerin tanıtıldığı stantlar da yer alıyor.

Başkan Gülmez'den Mesaj: Geçmişimizi Yaşatıyoruz

Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, etkinliklerin önemine dikkat çekerek, "Sultan Alparslan ve ordusunun kazandığı bu büyük zafer, Anadolu'nun kapılarını Türklere açmıştır. Herkesi bu unutulmaz tarihin yaşandığı alana davet ediyoruz," dedi.

Katılımcıların Duyguları ve Gözlemleri

Etkinliğe katılan Gaziantep'ten gelen Beğdili Barak Türkmenleri Federasyonu Başkanı Mustafa Aslan, "Töremizi ve geleneklerimizi gelecek nesillere aktarmak istiyoruz," diyerek bu tür etkinliklerin önemine vurguda bulundu.

Bingöl'den gelen Feyza Bayram ise, "Bu etkinlik sayesinde tarihe daha yakın bir deneyim yaşadım. Organizasyon oldukça iyi, geçmişe yolculuk yapmak harika bir duygu," şeklinde konuştu.

Bursa'dan gelen Elif Demir, "Ahlat'ta bulunmaktan mutluluk duydum. Burada tarihi ve doğayı bir arada görmek çok güzel," ifadelerini kullandı.

23-26 Ağustos tarihleri arasında süren etkinliklere her yıl artan katılım sağlanıyor, tarih ve kültürümüzün izleri burada yeniden canlanıyor.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Çarho bölgesinde, içinde Sultan Alparslan Otağı'nın da kurulduğu Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinliklere, kent sakinlerinin yanı sıra yurdun dört bir yanından gelen vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Çarho bölgesinde, içinde Sultan Alparslan Otağı'nın da kurulduğu Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinliklere, kent sakinlerinin yanı sıra yurdun dört bir yanından gelen vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Çarho bölgesinde, içinde Sultan Alparslan Otağı'nın da kurulduğu Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinliklere, kent sakinlerinin yanı sıra yurdun dört bir yanından gelen vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Çarho bölgesinde, içinde Sultan Alparslan Otağı'nın da kurulduğu Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinliklere, kent sakinlerinin yanı sıra yurdun dört bir yanından gelen vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Çarho bölgesinde, içinde Sultan Alparslan Otağı'nın da kurulduğu Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinliklere, kent sakinlerinin yanı sıra yurdun dört bir yanından gelen vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Çarho bölgesinde, içinde Sultan Alparslan Otağı'nın da kurulduğu Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinliklere, kent sakinlerinin yanı sıra yurdun dört bir yanından gelen vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Çarho bölgesinde, içinde Sultan Alparslan Otağı'nın da kurulduğu Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinliklere, kent sakinlerinin yanı sıra yurdun dört bir yanından gelen vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Çarho bölgesinde, içinde Sultan Alparslan Otağı'nın da kurulduğu Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinliklere, kent sakinlerinin yanı sıra yurdun dört bir yanından gelen vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Çarho bölgesinde, içinde Sultan Alparslan Otağı'nın da kurulduğu Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinliklere, kent sakinlerinin yanı sıra yurdun dört bir yanından gelen vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Çarho bölgesinde, içinde Sultan Alparslan Otağı'nın da kurulduğu Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinliklere, kent sakinlerinin yanı sıra yurdun dört bir yanından gelen vatandaşlar ilgi gösteriyor.