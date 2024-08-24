Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıl Dönümü Ahlat'ta Coşkuyla Kutlanıyor

Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü etkinlikleri vatandaşların katılımıyla devam ediyor.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 14:04
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 14:11
Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıl Dönümü Ahlat'ta Coşkuyla Kutlanıyor

Ahlat'ta Malazgirt Zaferi Kutlamaları

Ahlat'ta, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinlikleri tüm coşkusuyla sürüyor. Yurdun dört bir yanından katılan vatandaşlar, zaferin anlamını ve coşkusunu doyasıya yaşıyor.

Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde Etkinlikler

Malazgirt Zaferi anısına düzenlenen etkinlikler, Ahlat ilçesinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda, Selçuklu motifleriyle süslenmiş geleneksel yapılar ve yöresel ürünlerin sergilendiği 50 tematik çadır ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Etkinlikler sırasında güreş müsabakaları, halk oyunları gösterileri ve okçuluk alanları, katılımcılara tarih ve kültür dolu anlar sunuyor. Ayrıca, kadınların el emekleriyle ürettikleri ürünlerin tanıtıldığı stantlar da yer alıyor.

Başkan Gülmez'den Mesaj: Geçmişimizi Yaşatıyoruz

Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, etkinliklerin önemine dikkat çekerek, "Sultan Alparslan ve ordusunun kazandığı bu büyük zafer, Anadolu'nun kapılarını Türklere açmıştır. Herkesi bu unutulmaz tarihin yaşandığı alana davet ediyoruz," dedi.

Katılımcıların Duyguları ve Gözlemleri

Etkinliğe katılan Gaziantep'ten gelen Beğdili Barak Türkmenleri Federasyonu Başkanı Mustafa Aslan, "Töremizi ve geleneklerimizi gelecek nesillere aktarmak istiyoruz," diyerek bu tür etkinliklerin önemine vurguda bulundu.

Bingöl'den gelen Feyza Bayram ise, "Bu etkinlik sayesinde tarihe daha yakın bir deneyim yaşadım. Organizasyon oldukça iyi, geçmişe yolculuk yapmak harika bir duygu," şeklinde konuştu.

Bursa'dan gelen Elif Demir, "Ahlat'ta bulunmaktan mutluluk duydum. Burada tarihi ve doğayı bir arada görmek çok güzel," ifadelerini kullandı.

23-26 Ağustos tarihleri arasında süren etkinliklere her yıl artan katılım sağlanıyor, tarih ve kültürümüzün izleri burada yeniden canlanıyor.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler...

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Çarho bölgesinde, içinde Sultan Alparslan Otağı'nın da kurulduğu Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinliklere, kent sakinlerinin yanı sıra yurdun dört bir yanından gelen vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler...

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Çarho bölgesinde, içinde Sultan Alparslan Otağı'nın da kurulduğu Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinliklere, kent sakinlerinin yanı sıra yurdun dört bir yanından gelen vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler...

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Çarho bölgesinde, içinde Sultan Alparslan Otağı'nın da kurulduğu Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinliklere, kent sakinlerinin yanı sıra yurdun dört bir yanından gelen vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler...

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Çarho bölgesinde, içinde Sultan Alparslan Otağı'nın da kurulduğu Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinliklere, kent sakinlerinin yanı sıra yurdun dört bir yanından gelen vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler...

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Çarho bölgesinde, içinde Sultan Alparslan Otağı'nın da kurulduğu Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinliklere, kent sakinlerinin yanı sıra yurdun dört bir yanından gelen vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler...

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Çarho bölgesinde, içinde Sultan Alparslan Otağı'nın da kurulduğu Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinliklere, kent sakinlerinin yanı sıra yurdun dört bir yanından gelen vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler...

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Çarho bölgesinde, içinde Sultan Alparslan Otağı'nın da kurulduğu Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinliklere, kent sakinlerinin yanı sıra yurdun dört bir yanından gelen vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler...

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Çarho bölgesinde, içinde Sultan Alparslan Otağı'nın da kurulduğu Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinliklere, kent sakinlerinin yanı sıra yurdun dört bir yanından gelen vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler...

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Çarho bölgesinde, içinde Sultan Alparslan Otağı'nın da kurulduğu Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinliklere, kent sakinlerinin yanı sıra yurdun dört bir yanından gelen vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler...

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Çarho bölgesinde, içinde Sultan Alparslan Otağı'nın da kurulduğu Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinliklere, kent sakinlerinin yanı sıra yurdun dört bir yanından gelen vatandaşlar ilgi gösteriyor.

İLGİLİ HABERLER

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!