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Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı

Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinliklerinde vatandaşlar ok atarak eğlendi, at yarışlarını heyecanla izledi.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 21:44
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 21:44
Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı

Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıl Dönümü Etkinlikleri

Muş'un Malazgirt ilçesinde, 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi’nin zaferle taçlandırılışının 953. yıl dönümü anlamına gelen etkinlikler, büyük bir katılımla gerçekleşti.

Etkinliklerde Eğlence ve Kültürel Aktivite

Etkinliğe katılanlar, tematik çadırları gezerek ok atışı yapma fırsatı buldular. Ayrıca, hipodrom alanında düzenlenen heyecan dolu at yarışlarını izleme imkanı yakaladılar.

Toplumsal Katılım ve İlgi

Yerel halkın yanı sıra farklı illerden gelen misafirler de etkinliklere yoğun ilgi gösterdi. Çocuklar, çeşitli aktivitelerle etkileşime geçti; yüz boyama ve ok atma gibi etkinlikler düzenlendi.

İlçe Yetkililerinin Görüşleri

Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, etkinlik alanında vatandaşlarla bir araya gelerek, "Etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Malazgirt’in tarihi kültürüne sahip çıkmamız çok önemli," açıklamasında bulundu.

Ekonomik ve Sosyal Öneme Değinecek Açıklamalar

Malazgirt Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nazım Yalçın, bu tür organizasyonların yerel ekonomi ve sosyal bağları güçlendirdiğini vurgulayarak, "Herkesi bu coşkulu etkinliklere davet ediyoruz. Özellikle Cumhurbaşkanı'mızın ilçemizi ziyareti bizler için büyük bir heyecan kaynağıdır,” şeklinde konuştu.

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