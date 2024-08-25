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Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıl Dönümü Kutlama Programı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953. yılı için Ahlat'ta önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 18:03
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 18:03
Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıl Dönümü Kutlama Programı

Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı

Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen görkemli bir programla kutlandı.

Okçular Vakfı Başkanı'nın Mesajları

Ahlat Millet Bahçesi'nde gerçekleşen etkinlikte konuşan Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Türk milletinin ecdatlarına olan bağlılığını vurguladı. Yıldız, "Ecdadımız, Anadolu'yu vatan olarak bize bıraktı. Bu topraklarda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet anlayışıyla ilerliyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa ediyoruz. Ne mutlu bize!" dedi.

Gazze'ye Destek Mesajı

Yıldız, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını unutmadıklarını belirterek, "Bu yıl oklarımızı Gazze'nin bağımsızlığı için attık. Kalbimiz Gazze ile atıyor. Buradan Filistinli kardeşlerimize selam gönderiyoruz." şeklinde konuştu.

Belediye Başkanından Tarih Bilinci

Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez ise tarihi değerleri gelecek nesillere aktarmak için çaba gösterdiklerini dile getirerek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bizler için en büyük referans. Sizlerin motivasyonuyla Ahlat'ta bu vizyona sahip olarak ilerliyoruz." şeklinde açıklama yaptı.

Etkinlikte, Sultan Alparslan ve onun ordusuna dualar edilerek, millet birliği ve beraberliği vurgulandı. Bütün katılımcılar, vatan, bayrak ve millet uğruna birlik ve beraberlik mesajları verdi.

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