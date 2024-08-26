Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıl Dönümü Kutlamaları

Emine Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünü sosyal medya üzerinden kutladı. Zafere ve tarihi mirasa vurgu yapan Erdoğan, bu tarihi olayın sadece askeri bir başarı olmadığını ifade etti.

"Malazgirt Zaferi Tarihimizde Önemli Bir Yer Tutuyor"

Yayınladığı mesajda, "Şanlı Malazgirt Zaferi, sadece askeri bir zafer değil, bize emanet edilen tarihi ve ebedi bir mirastır" diyen Emine Erdoğan, bu başarının arkasındaki sarsılmaz inanç ve cesareti de vurguladı.

Erdoğan, "Çağları aşan bir medeniyetin temellerini atan Sultan Alparslan ile tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum," diye ekledi.