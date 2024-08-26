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Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıl Dönümü Kutlamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953. yılı kutlamasında önemli mesajlar verdi ve Anadolu'nun tarihi önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 12:44
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 12:44
Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıl Dönümü Kutlamaları

Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıl Dönümü Kutlamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama programında yaptığı konuşmada, "Malazgirt ruhu, Türkiye ile birlikte Türk ve İslam dünyasında bir iman çağlayanı olarak gürül gürül akıyor," ifadelerini kullandı.

Malazgirt Zaferi'nin Anlamı

Programda, Malazgirt Zaferi'nin Türk ve İslam dünyası için taşıdığı tarihsel ve manevi değer üzerinde durulurken, Erdoğan, bu zaferin Anadolu’nun kapılarını ardına kadar açtığını vurguladı.

Geçmişten Günümüze Yansıyan İman

Erdoğan; Ahlat ve Bitlis'teki programların ardından gençlerle kucaklaştığını hatırlatarak, "O günkü adanmışlıkla bugün yine Malazgirt'teyiz," dedi. Bu bağlamda, tarihi zaferi anarak Sultan Alparslan'ın adanmışlığını ve kahramanlıklarını rahmetle yad etti.

Kahramanları Anmak

Erdoğan, "Şehit olan, gazi olan tüm kahramanlarımızı şükranla anıyorum," diyerek Malazgirt ruhunun kıyamete kadar devam edeceğini ve milletin bu ruhu yaşatmaya devam edeceğini belirtti.

Anadolu'yu Vatan Yapmak

Malazgirt’in, sadece bir zafer olmaktan öte, bir medeniyet inşa etme hareketinin başlangıcı olduğunu dile getiren Erdoğan, “Bu toprakları sevgiyle, ilim ve hikmetle dokuduk,” şeklinde konuştu.

Birlik ve Beraberlik Mesajı

Erdoğan son olarak, Malazgirt'in Türkler ve Müslümanların zaferi olduğunu vurgulayarak, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Bu zaferin, tarihi süreçte İstanbul'un fethine ve Kudüs'ün kurtuluşuna giden yolu açtığını sözlerine ekledi.

Bütün bu mesajlarla birlikte, Malazgirt ruhunun tarihteki yeri ve önemi bir kez daha hatırlanmış oldu.

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