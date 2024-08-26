Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıldönümü Kutlandı

Mustafa Destici, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünü kutlayarak Türk milletinin gücünü vurguladı.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 15:50
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 15:50
Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıldönümü Kutlandı

Ulu Önderin Zaferi Anıldı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünü kutladı. Destici, zaferin sadece Türk tarihinde değil, dünya tarihinde de bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Malazgirt'in Tarihi Önemi

Destici, mesajında Malazgirt Zaferi'nin sonuçlarının, Türkleri İran sınırlarından Marmara kıyılarına ve İstanbul önlerine getirdiğini ifade etti. "Bu zafer, inancın, kararlılığın ve aklın, doğru zaman ve doğru yerde kaderin tecellisi şeklinde hayatiyet bulduğu zaman, ne büyük olağanüstü başarılar getirdiğinin tarihimizdeki en önemli örneklerindendir," dedi.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Türk milletinin büyük bir güç olarak dünyaya açılmasını sağlayan Malazgirt Zaferi'nin İslam dünyasındaki bölünmüşlükleri ortadan kaldırdığını ifade eden Destici, bu zaferin İslam'ın bayraktarlığını yapma misyonunu başlattığını aktardı.

Türk Milletinin Dayanıklılığı

Büyük hükümdar Sultan Alparslan'ın önderliğinde kazanılan zaferin, Türk İslam medeniyetinin insanlığa kazandırılması sonucunu doğurduğunu belirten Destici, "Bin yıllık terkibimiz ayrıştırılmaya çalışılsa da, milletimizin tarihi ve kültürel dokusu sağlamdır," dedi.

Kirli Oyunlara Karşı Dik Duruş

Destici, "Kötü niyetli odaklar, ister saha içerisinde olsun ister masa başında, amaçlarına ulaşamayacaktır," diyerek Türk milletinin bu topraklarda kardeşlik içinde yaşamaya devam edeceğinin altını çizdi. Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünü kutlayan Destici, duygu ve düşünceler içinde gururla bu zaferi andı.

İLGİLİ HABERLER

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!