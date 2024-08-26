Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıldönümü Kutlandı

Ulu Önderin Zaferi Anıldı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünü kutladı. Destici, zaferin sadece Türk tarihinde değil, dünya tarihinde de bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Malazgirt'in Tarihi Önemi

Destici, mesajında Malazgirt Zaferi'nin sonuçlarının, Türkleri İran sınırlarından Marmara kıyılarına ve İstanbul önlerine getirdiğini ifade etti. "Bu zafer, inancın, kararlılığın ve aklın, doğru zaman ve doğru yerde kaderin tecellisi şeklinde hayatiyet bulduğu zaman, ne büyük olağanüstü başarılar getirdiğinin tarihimizdeki en önemli örneklerindendir," dedi.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Türk milletinin büyük bir güç olarak dünyaya açılmasını sağlayan Malazgirt Zaferi'nin İslam dünyasındaki bölünmüşlükleri ortadan kaldırdığını ifade eden Destici, bu zaferin İslam'ın bayraktarlığını yapma misyonunu başlattığını aktardı.

Türk Milletinin Dayanıklılığı

Büyük hükümdar Sultan Alparslan'ın önderliğinde kazanılan zaferin, Türk İslam medeniyetinin insanlığa kazandırılması sonucunu doğurduğunu belirten Destici, "Bin yıllık terkibimiz ayrıştırılmaya çalışılsa da, milletimizin tarihi ve kültürel dokusu sağlamdır," dedi.

Kirli Oyunlara Karşı Dik Duruş

Destici, "Kötü niyetli odaklar, ister saha içerisinde olsun ister masa başında, amaçlarına ulaşamayacaktır," diyerek Türk milletinin bu topraklarda kardeşlik içinde yaşamaya devam edeceğinin altını çizdi. Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünü kutlayan Destici, duygu ve düşünceler içinde gururla bu zaferi andı.