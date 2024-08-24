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Malazgirt Zaferi'nin 953. Yılı Kutlandı

Bitlis ve Muş'ta, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü coşkulu etkinliklerle kutlandı. Katılımcılar tarih ve kültür dolu anlar yaşadı.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 18:59
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 20:03
Malazgirt Zaferi'nin 953. Yılı Kutlandı

Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı

Bitlis'in Ahlat ve Muş'un Malazgirt ilçelerinde bu yıl 953'üncüsü kutlanan Malazgirt Zaferi, renkli etkinliklerle büyük bir coşkuyla sürdü. Ahlat'taki Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikler, yerel halk ve farklı illerden gelen binlerce katılımcının buluşmasına sahne oldu.

Etkinliklerde Unutulmaz Anlar

Kentteki tematik çadırlarda yerel ürünler tanıtılırken, ziyaretçiler atlı cirit gösterilerini ve güreş müsabakalarını izleme fırsatı buldu. Davul zurna eşliğinde halay çeken katılımcılar, SOLOTÜRK'ün muhteşem gösterisiyle heyecan dolu anlar yaşadı. Jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Müdürlükleri'nin açtığı stantlarda ise güvenlik ekipmanları sergilendi.

Çocuklar İçin Eğlenceli Aktiviteler

Aileleriyle etkinliğe katılan çocuklar, kendileri için oluşturulan alanlarda geleneksel oyunlar oynadı. Bolu'dan etkinliğe katılan Hasan Tavlı, "Türkiye'nin dört bir yanından gelenlerle tarihimize yolculuk yaptık. Atlı birlikler ve SOLOTÜRK gösterileriyle güzel zaman geçirdik." ifadesinde bulundu.

Muş'ta Tarihe Saygı

Muş'un Malazgirt ilçesinde de etkinlikler, 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda gerçekleşti. Burada Türk ve Filistin bayrakları açılarak birlik mesajı verildi. Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı ve bazı sanatçıların konserleri izlenirken, vatandaşlar ok atma etkinliklerine de katıldı.

Gençlere Malazgirt Ruhunu Aşılama Çabası

Muş Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, etkinliklerin gençlere Malazgirt ruhunu aşılamak amacıyla düzenlendiğini belirtti. Taşdemir, "Gençlerden yoğun talep var. Spor alanlarında antrenörlerle etkinlikler düzenliyoruz. Her yıl bu etkinlikleri gerçekleştiriyoruz," dedi.

Hasan Keskin: Malazgirt'e Sevdalıyım

Denizli'nin Tavas ilçesinden gelen 73 yaşındaki Hasan Keskin, giydiği temsili savaş kostümü ile dikkat çekerek, “Malazgirt ruhu benimle. Buraya her yıl gelmek ve bu ruhu yaşamak istiyorum,” dedi. Keskin, Malazgirt halkının kendisine gösterdiği ilginin kendisini mutlu ettiğini ifade etti.

Bitlis'in Ahlat ve Muş'un Malazgirt ilçelerinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü...

Bitlis'in Ahlat ve Muş'un Malazgirt ilçelerinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları renkli etkinliklerle devam etti. Ahlat ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinliklerde, kent sakinleri ile yurdun dört bir yanından gelen binlerce vatandaşlar, hem coşkuyu hem de gururu bir arada yaşadı.

Bitlis'in Ahlat ve Muş'un Malazgirt ilçelerinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü...

Bitlis'in Ahlat ve Muş'un Malazgirt ilçelerinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları renkli etkinliklerle devam etti. Ahlat ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinliklerde, kent sakinleri ile yurdun dört bir yanından gelen binlerce vatandaşlar, hem coşkuyu hem de gururu bir arada yaşadı.

Bitlis'in Ahlat ve Muş'un Malazgirt ilçelerinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü...

Bitlis'in Ahlat ve Muş'un Malazgirt ilçelerinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları renkli etkinliklerle devam etti. Ahlat ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinliklerde, kent sakinleri ile yurdun dört bir yanından gelen binlerce vatandaşlar, hem coşkuyu hem de gururu bir arada yaşadı.

Bitlis'in Ahlat ve Muş'un Malazgirt ilçelerinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü...

Bitlis'in Ahlat ve Muş'un Malazgirt ilçelerinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları renkli etkinliklerle devam etti. Ahlat ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinliklerde, kent sakinleri ile yurdun dört bir yanından gelen binlerce vatandaşlar, hem coşkuyu hem de gururu bir arada yaşadı.

Bitlis'in Ahlat ve Muş'un Malazgirt ilçelerinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü...

Bitlis'in Ahlat ve Muş'un Malazgirt ilçelerinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları renkli etkinliklerle devam etti. Ahlat ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinliklerde, kent sakinleri ile yurdun dört bir yanından gelen binlerce vatandaşlar, hem coşkuyu hem de gururu bir arada yaşadı.

Bitlis'in Ahlat ve Muş'un Malazgirt ilçelerinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü...

Bitlis'in Ahlat ve Muş'un Malazgirt ilçelerinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları renkli etkinliklerle devam etti. Ahlat ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinliklerde, kent sakinleri ile yurdun dört bir yanından gelen binlerce vatandaşlar, hem coşkuyu hem de gururu bir arada yaşadı.

Bitlis'in Ahlat ve Muş'un Malazgirt ilçelerinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü...

Bitlis'in Ahlat ve Muş'un Malazgirt ilçelerinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları renkli etkinliklerle devam etti. Ahlat ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinliklerde, kent sakinleri ile yurdun dört bir yanından gelen binlerce vatandaşlar, hem coşkuyu hem de gururu bir arada yaşadı.

Bitlis'in Ahlat ve Muş'un Malazgirt ilçelerinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü...

Bitlis'in Ahlat ve Muş'un Malazgirt ilçelerinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları renkli etkinliklerle devam etti. Ahlat ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinliklerde, kent sakinleri ile yurdun dört bir yanından gelen binlerce vatandaşlar, hem coşkuyu hem de gururu bir arada yaşadı.

Bitlis'in Ahlat ve Muş'un Malazgirt ilçelerinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü...

Bitlis'in Ahlat ve Muş'un Malazgirt ilçelerinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları renkli etkinliklerle devam etti. Ahlat ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinliklerde, kent sakinleri ile yurdun dört bir yanından gelen binlerce vatandaşlar, hem coşkuyu hem de gururu bir arada yaşadı.

Bitlis'in Ahlat ve Muş'un Malazgirt ilçelerinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü...

Bitlis'in Ahlat ve Muş'un Malazgirt ilçelerinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları renkli etkinliklerle devam etti. Ahlat ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinliklerde, kent sakinleri ile yurdun dört bir yanından gelen binlerce vatandaşlar, hem coşkuyu hem de gururu bir arada yaşadı.

Bitlis'in Ahlat ve Muş'un Malazgirt ilçelerinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü...

Bitlis'in Ahlat ve Muş'un Malazgirt ilçelerinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları renkli etkinliklerle devam etti. Ahlat ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinliklerde, kent sakinleri ile yurdun dört bir yanından gelen binlerce vatandaşlar, hem coşkuyu hem de gururu bir arada yaşadı.

Bitlis'in Ahlat ve Muş'un Malazgirt ilçelerinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü...

Bitlis'in Ahlat ve Muş'un Malazgirt ilçelerinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları renkli etkinliklerle devam etti. Ahlat ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinliklerde, kent sakinleri ile yurdun dört bir yanından gelen binlerce vatandaşlar, hem coşkuyu hem de gururu bir arada yaşadı.

Bitlis'in Ahlat ve Muş'un Malazgirt ilçelerinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü...

Bitlis'in Ahlat ve Muş'un Malazgirt ilçelerinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları renkli etkinliklerle devam etti. Ahlat ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinliklerde, kent sakinleri ile yurdun dört bir yanından gelen binlerce vatandaşlar, hem coşkuyu hem de gururu bir arada yaşadı.

Bitlis'in Ahlat ve Muş'un Malazgirt ilçelerinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü...

Bitlis'in Ahlat ve Muş'un Malazgirt ilçelerinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları renkli etkinliklerle devam etti. Ahlat ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinliklerde, kent sakinleri ile yurdun dört bir yanından gelen binlerce vatandaşlar, hem coşkuyu hem de gururu bir arada yaşadı.

Bitlis'in Ahlat ve Muş'un Malazgirt ilçelerinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü...

Bitlis'in Ahlat ve Muş'un Malazgirt ilçelerinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları renkli etkinliklerle devam etti. Ahlat ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinliklerde, kent sakinleri ile yurdun dört bir yanından gelen binlerce vatandaşlar, hem coşkuyu hem de gururu bir arada yaşadı.

Bitlis'in Ahlat ve Muş'un Malazgirt ilçelerinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü...

Bitlis'in Ahlat ve Muş'un Malazgirt ilçelerinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları renkli etkinliklerle devam etti. Ahlat ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinliklerde, kent sakinleri ile yurdun dört bir yanından gelen binlerce vatandaşlar, hem coşkuyu hem de gururu bir arada yaşadı.

Bitlis'in Ahlat ve Muş'un Malazgirt ilçelerinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü...

Bitlis'in Ahlat ve Muş'un Malazgirt ilçelerinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları renkli etkinliklerle devam etti. Ahlat ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinliklerde, kent sakinleri ile yurdun dört bir yanından gelen binlerce vatandaşlar, hem coşkuyu hem de gururu bir arada yaşadı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları renkli...

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları renkli etkinliklerle devam etti. Ahlat ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinliklere, kent sakinleri ile yurdun dört bir yanından gelen binlerce vatandaşlar ilgi gösterdi. Kutlamaların ikinci gününde SOLOTÜRK gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları renkli...

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları renkli etkinliklerle devam etti. Ahlat ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinliklere, kent sakinleri ile yurdun dört bir yanından gelen binlerce vatandaşlar ilgi gösterdi. Kutlamaların ikinci gününde SOLOTÜRK gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları renkli...

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları renkli etkinliklerle devam etti. Ahlat ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinliklere, kent sakinleri ile yurdun dört bir yanından gelen binlerce vatandaşlar ilgi gösterdi. Kutlamaların ikinci gününde SOLOTÜRK gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları renkli...

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları renkli etkinliklerle devam etti. Ahlat ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinliklere, kent sakinleri ile yurdun dört bir yanından gelen binlerce vatandaşlar ilgi gösterdi. Kutlamaların ikinci gününde SOLOTÜRK gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları renkli...

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları renkli etkinliklerle devam etti. Ahlat ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinliklere, kent sakinleri ile yurdun dört bir yanından gelen binlerce vatandaşlar ilgi gösterdi. Kutlamaların ikinci gününde SOLOTÜRK gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları renkli...

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları renkli etkinliklerle devam etti. Ahlat ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinliklere, kent sakinleri ile yurdun dört bir yanından gelen binlerce vatandaşlar ilgi gösterdi. Kutlamaların ikinci gününde SOLOTÜRK gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları renkli...

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları renkli etkinliklerle devam etti. Ahlat ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinliklere, kent sakinleri ile yurdun dört bir yanından gelen binlerce vatandaşlar ilgi gösterdi. Kutlamaların ikinci gününde SOLOTÜRK gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları renkli...

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları renkli etkinliklerle devam etti. Ahlat ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinliklere, kent sakinleri ile yurdun dört bir yanından gelen binlerce vatandaşlar ilgi gösterdi. Kutlamaların ikinci gününde SOLOTÜRK gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları renkli...

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları renkli etkinliklerle devam etti. Ahlat ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinliklere, kent sakinleri ile yurdun dört bir yanından gelen binlerce vatandaşlar ilgi gösterdi. Kutlamaların ikinci gününde SOLOTÜRK gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları renkli...

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları renkli etkinliklerle devam etti. Ahlat ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinliklere, kent sakinleri ile yurdun dört bir yanından gelen binlerce vatandaşlar ilgi gösterdi. Kutlamaların ikinci gününde SOLOTÜRK gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları renkli...

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları renkli etkinliklerle devam etti. Ahlat ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinliklere, kent sakinleri ile yurdun dört bir yanından gelen binlerce vatandaşlar ilgi gösterdi. Kutlamaların ikinci gününde SOLOTÜRK gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları renkli...

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları renkli etkinliklerle devam etti. Ahlat ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinliklere, kent sakinleri ile yurdun dört bir yanından gelen binlerce vatandaşlar ilgi gösterdi. Kutlamaların ikinci gününde SOLOTÜRK gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları renkli...

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları renkli etkinliklerle devam etti. Ahlat ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinliklere, kent sakinleri ile yurdun dört bir yanından gelen binlerce vatandaşlar ilgi gösterdi. Kutlamaların ikinci gününde SOLOTÜRK gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları renkli...

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları renkli etkinliklerle devam etti. Ahlat ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinliklere, kent sakinleri ile yurdun dört bir yanından gelen binlerce vatandaşlar ilgi gösterdi. Kutlamaların ikinci gününde SOLOTÜRK gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları renkli...

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları renkli etkinliklerle devam etti. Ahlat ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinliklere, kent sakinleri ile yurdun dört bir yanından gelen binlerce vatandaşlar ilgi gösterdi. Kutlamaların ikinci gününde SOLOTÜRK gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları renkli...

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları renkli etkinliklerle devam etti. Ahlat ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinliklere, kent sakinleri ile yurdun dört bir yanından gelen binlerce vatandaşlar ilgi gösterdi. Kutlamaların ikinci gününde SOLOTÜRK gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları renkli...

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları renkli etkinliklerle devam etti. Ahlat ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinliklere, kent sakinleri ile yurdun dört bir yanından gelen binlerce vatandaşlar ilgi gösterdi. Kutlamaların ikinci gününde SOLOTÜRK gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları renkli...

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları renkli etkinliklerle devam etti. Ahlat ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinliklere, kent sakinleri ile yurdun dört bir yanından gelen binlerce vatandaşlar ilgi gösterdi. Kutlamaların ikinci gününde SOLOTÜRK gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

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