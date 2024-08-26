Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Malazgirt Zaferi'nin 953. Yılı Kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti Kabinesi, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünü çeşitli mesajlarla kutladı.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 14:05
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 14:05
Malazgirt Zaferi'nin 953. Yılı Kutlandı

Malazgirt Zaferi'nin Anısına Özel Kutlama

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünü sosyal medya hesapları aracılığıyla kutladı. Bakanlar, bu önemli tarihi olayın millet ve İslam dünyası için taşıdığı anlamı vurguladı.

Bakanların Kutlama Mesajları

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Malazgirt Zaferi'nin tarihin akışını değiştiren bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Malazgirt, milletimizle birlikte tüm İslam dünyasının zaferidir. Şanlı bayrağımız, şehitlerimizin kanıyla yoğrulmuş Anadolu'nun semalarında ilelebet dalgalanacaktır." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Ahlat yurdun tapusudur, Malazgirt Zaferi fetihlerin kapısıdır. Atalarımız bizlere sadece ebedi bir yurt değil asırlar boyu süren bir birliktelik ruhu ve azmi de emanet ettiler." diyerek Sultan Alparslan ile şehitleri andı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Tarihin akışını değiştirdiğimiz Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümü milletimize hayırlı olsun. Büyük komutan Sultan Alparslan'ı rahmetle anıyorum." şeklinde mesajını iletti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "1071'den bugüne, bugünden geleceğe... Anadolu'yu bizlere vatan kılan Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bu coğrafyada kazandığımız zaferlerin ilk adımıydı. Sultan Alparslan ve muzaffer ordusunu saygı ile anıyorum." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bu coğrafyanın kapıları 953 yıl önce milletimize ebediyen açılmıştır. Tüm şehitlerimizi hürmetle anıyorum." şeklinde bir mesaj paylaştı.

Savunma ve Sağlık Bakanlıklarından Mesajlar

Milli Savunma Bakanlığı, "953 yıl önce kazandığımız Malazgirt Zaferimiz kutlu olsun. Bu zaferi kazandıran Sultan Alparslan başta olmak üzere kahraman ecdadımızı rahmetle anıyoruz." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanlığı, "Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünde, başta komutanı Sultan Alparslan olmak üzere kahramanlarımızı rahmet ve şükranla anıyoruz." şeklinde bir paylaşımda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!