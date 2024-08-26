Malazgirt Zaferi'nin 953. Yılı Kutlandı

Malazgirt Zaferi'nin Anısına Özel Kutlama

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünü sosyal medya hesapları aracılığıyla kutladı. Bakanlar, bu önemli tarihi olayın millet ve İslam dünyası için taşıdığı anlamı vurguladı.

Bakanların Kutlama Mesajları

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Malazgirt Zaferi'nin tarihin akışını değiştiren bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Malazgirt, milletimizle birlikte tüm İslam dünyasının zaferidir. Şanlı bayrağımız, şehitlerimizin kanıyla yoğrulmuş Anadolu'nun semalarında ilelebet dalgalanacaktır." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Ahlat yurdun tapusudur, Malazgirt Zaferi fetihlerin kapısıdır. Atalarımız bizlere sadece ebedi bir yurt değil asırlar boyu süren bir birliktelik ruhu ve azmi de emanet ettiler." diyerek Sultan Alparslan ile şehitleri andı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Tarihin akışını değiştirdiğimiz Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümü milletimize hayırlı olsun. Büyük komutan Sultan Alparslan'ı rahmetle anıyorum." şeklinde mesajını iletti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "1071'den bugüne, bugünden geleceğe... Anadolu'yu bizlere vatan kılan Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bu coğrafyada kazandığımız zaferlerin ilk adımıydı. Sultan Alparslan ve muzaffer ordusunu saygı ile anıyorum." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bu coğrafyanın kapıları 953 yıl önce milletimize ebediyen açılmıştır. Tüm şehitlerimizi hürmetle anıyorum." şeklinde bir mesaj paylaştı.

Savunma ve Sağlık Bakanlıklarından Mesajlar

Milli Savunma Bakanlığı, "953 yıl önce kazandığımız Malazgirt Zaferimiz kutlu olsun. Bu zaferi kazandıran Sultan Alparslan başta olmak üzere kahraman ecdadımızı rahmetle anıyoruz." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanlığı, "Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünde, başta komutanı Sultan Alparslan olmak üzere kahramanlarımızı rahmet ve şükranla anıyoruz." şeklinde bir paylaşımda bulundu.