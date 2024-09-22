Maldivler Devlet Başkanı Muizzu'dan BM Geleceğin Zirvesi'nde Önemli Mesajlar

Maldivler'in Liderinden Kritik Açıklamalar

Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu, Birleşmiş Milletler (BM) Geleceğin Zirvesi'nde önemli bir konuşma yaptı. Muizzu, geleceğin inşa edilmesi ve uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi adına çağrıda bulundu.

Gelecek Nesillerin İhtiyaçları

Muizzu, konuşmasında özellikle gelecek nesillerin taleplerine dikkat çekerek, "Gelecek nesiller, Gazze'deki savaşın durdurulması ve Filistin'in BM'ye tam üye kabul edilmesini talep ediyor," ifadelerini kullandı.

Gençlerin Rolü Üzerine Vurgu

Maldivler Devlet Başkanı, gençlerin geleceğin liderleri olduğunu vurguladı. Gençler için yapılan yatırımların önemine dikkat çeken Muizzu, bu neslin bugünü şekillendireceğini belirtti.

İklim Değişikliği Tehdidi

Muizzu, iklim değişikliğinin hem mevcut hem de gelecek nesiller için en büyük tehdit olduğunu ifade etti. Bu konuda daha önce yapılan taahhütlerin yerine getirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Sürdürülebilir Kalkınma İçin Finansal Sistemler

Konuşmasında global bir finansal sistemin gerekliliğine vurgu yapan Muizzu, "Yeterli, öngörülebilir ve sürdürülebilir kalkınma ve iklim finansmanı için bir araya gelmeliyiz," dedi.

Muizzu, "BM'nin insan hakları ihlallerinde hesap vermesi, eşit ve yenilikçi bir gelecek oluşturulması için çalışmaların sürdürülmesi şarttır," sözleriyle zirvenin önemine işaret etti.