Maldivler'in Büyükelçisi Latheef, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Maldivler'in Ankara Büyükelçisi Abdul Raheem Abdul Latheef, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldığını duyurdu.

Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çeken Maldivler, bu yıl özel bir etkinlikte yer alarak topluma sanatsal bir bakış açısı sunmak amacıyla bu oylamaya destek veriyor.

Oylama, Anadolu Ajansı'nın çalışma alanına ve uluslararası fotoğrafçılığa olan katkısını da ön plana çıkarıyor. Abdul Latheef, bu tür etkinliklerin hem sanatçıları hem de izleyicileri bir araya getirdiğini vurguladı.

Bu yılki 'Yılın Kareleri' oylaması, hem Türkiye'deki hem de uluslararası arenada fotoğraf sanatı ile ilgili önemli bir platform oluşturacak.

Maldivler'in Ankara Büyükelçisi Abdul Raheem Abdul Latheef, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Maldivler'in Ankara Büyükelçisi Abdul Raheem Abdul Latheef, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.