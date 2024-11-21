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Maldivler, UCM'nin Netanyahu Hakkındaki Tutuklama Emrini Destekledi

Maldivler, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama emrini desteklediğini açıkladı. Adalet vurgusu yapıldı.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 23:24
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 23:24
Maldivler, UCM'nin Netanyahu Hakkındaki Tutuklama Emrini Destekledi

Maldivler, UCM'nin Kararını Memnuniyetle Karşıladı

Maldivler Devlet Başkanı Mohammed Muizzu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında verdiği tutuklama emrini memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Önemli Bir Adım

Muizzu, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, UCM'nin aldığı kararın savaş suçları ve insanlığa karşı suçların hesap verilmesini sağlamak açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Filistin'deki Duruma Dikkat

Devlet Başkanı, Maldivler'in UCM'nin Filistin devletindeki duruma ilişkin kararını olumlu karşıladığını belirterek, ülkesinin UCM'nin kararlarına saygı duyduğunu, bu kararları uygulamanın önemini ifade etti.

Uluslararası Hukuk ve Adalet

Muizzu, uluslararası hukuka uymanın ve Filistin halkı için adalet sağlamanın, bölgede barışın tesis edilmesi için gerekli olduğunu sözlerine ekledi.

UCM'nin Açıklaması

UCM, bugün yaptığı açıklamada, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurdu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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