Maldivler, UCM'nin Netanyahu Hakkındaki Tutuklama Emrini Destekledi

Maldivler, UCM'nin Kararını Memnuniyetle Karşıladı
Maldivler Devlet Başkanı Mohammed Muizzu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında verdiği tutuklama emrini memnuniyetle karşıladığını bildirdi.
Önemli Bir Adım
Muizzu, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, UCM'nin aldığı kararın savaş suçları ve insanlığa karşı suçların hesap verilmesini sağlamak açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.
Filistin'deki Duruma Dikkat
Devlet Başkanı, Maldivler'in UCM'nin Filistin devletindeki duruma ilişkin kararını olumlu karşıladığını belirterek, ülkesinin UCM'nin kararlarına saygı duyduğunu, bu kararları uygulamanın önemini ifade etti.
Uluslararası Hukuk ve Adalet
Muizzu, uluslararası hukuka uymanın ve Filistin halkı için adalet sağlamanın, bölgede barışın tesis edilmesi için gerekli olduğunu sözlerine ekledi.
UCM'nin Açıklaması
UCM, bugün yaptığı açıklamada, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurdu.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.