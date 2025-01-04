Malezya, 300 Arakanlı Müslüman Sığınmacıyı Geri Gönderdi

Malezya, 300 Arakanlı Müslüman Sığınmacıyı İade Etti

Malezyalı yetkililer, deniz yoluyla ülkeye giriş yapan yaklaşık 300 Arakanlı Müslüman (Rohingya) sığınmacıyı geri gönderdiklerini açıkladı. Sığınmacılar, Langkawi Adası açıklarında keşfedilen iki tekneden yasa dışı yollarla sahile ulaşmıştı.

Mülteciler Zor Durumdaydı

Deniz Kuvvetleri Ajansı Şefi Muhammet Abdullah, mültecilerin yolculuk sırasında yetersiz gıda ve su bulamadıklarını belirterek, sahile ulaştıklarında oldukça bitkin hale geldiklerini kaydetti. Abdullah, yiyecek ve su verildikten sonra sığınmacıların teknelere bindirilerek geri gönderildiğini ifade etti. Teknelerin kökeni ve gideceği yer hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.

Artan Mülteci Sorunu

Dün, Malezya yetkilileri Langkawi adasına deniz yoluyla ulaşan 196 Arakanlı Müslüman sığınmacıyı gözaltına almıştı. Arakanlı Müslümanların etnik temizlik ve şiddet olaylarından kaçtığı biliniyor. Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012 yılında gerçekleşen çatışmalarda, çok sayıda Müslüman hayatını kaybetmiş, köyler ateşe verilmişti.

Testere ve yıkıcı saldırıların ardından 2017'de Myanmar ordusu ve Budist milliyetçi grupların uyguladığı şiddetten kaçan 1 milyondan fazla Arakanlı, komşu ülke Bangladeş'e sığınmıştı. Birçok sığınmacı, Cox's Bazar'daki aşırı kalabalık mülteci kamplarından kaçarak diğer Müslüman ülkelere ulaşmak için büyük riske girerek deniz yolunu tercih ediyor.

Bangladeş, Ağustos 2017'de Myanmar'daki askeri baskın sonrasında Arakan'dan kaçan yaklaşık 1 milyon Arakanlı Müslümana ev sahipliği yapmaktadır.