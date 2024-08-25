Malezya Başbakanı Enver: Batılı Ülkeler Filistin Üzerindeki Söylemlerini Gözden Geçirmeli

Malezya Başbakanı Enver'den Önemli Açıklama

Malezya'nın Başbakanı Enver İbrahim, Filistin'deki mevcut durumun 7 Ekim 2023'te değil, 1948 yılında başladığını ifade etti.

Batılı Ülkelerle Eleştiriler

Başbakan Enver, başkent Kuala Lumpur'da gerçekleştirdiği bir etkinlikte Batılı ülkelerin Filistin üzerindeki söylemlerini düzeltilmesi gerektiğini belirtti. Bernama haber ajansına yansıyan açıklamalarında, "Filistin'deki yıkım 1948'den bu yana devam ediyor. Bu durum, altyapı ve insanlık üzerine bir soykırım gibi görünmekte" şeklinde konuştu.

Uluslararası Medyaya Yönelik Çağrılar

Başbakan, Batılı ülkelerin uluslararası medyayı kontrol etme çabalarını bırakmaları gerektiğini ve Müslüman dünyasına demokrasi, insan hakları ve sürdürülebilir kalkınma konusunda ders verme hakkına sahip olmadıklarını vurguladı.