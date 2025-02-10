Malezya Başbakanı Enver İbrahim'den Erdoğan'a Fahri Doktora Töreninde Destek Mesajı

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Erdoğan'ın Liderliğini Övdü

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fahri doktora töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Enver, "Türkiye, her zaman olduğundan daha güçlü. Sebebi sizin yaptıklarınız, çabalarınız," diyerek Türkiye’nin ulusal şuurunu ve onurunu artırdığını belirtti.

Jeopolitik Güç ve Küresel Etki

Putrajaya Uluslararası Kongre Merkezi'nde yapılan törende Enver İbrahim, Türkiye’nin jeopolitik anlamda güçlenmesini vurgulayarak, "Artık geçmiş beklentilerin prangalarından kurtulmuş bir ülke var. Özgürleşme ve geleceğe anlamlı bir şekilde yürüme imkanı kazanmış bir halk ile karşı karşıyayız," ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın Hikayesi ve Dönüşüm

Başbakan Enver, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hikayesini büyük bir meydan okuma olarak tanımlayarak, "Bu sadece bir hayatta kalma hikayesi değil; bir gurur hikayesi. Zorlukların karşısında yenilmeme ve güçlü, kararlı ilerleyişe devam etme hikayesidir," dedi. Ayrıca, Türkiye’nin bugün geçmişten daha öz güvenli ve kararlı bir duruş sergilediğini ifade etti.

Uluslararası Dayanışma Vurgusu

Enver, Türkiye’nin uzay teknolojileri ve yapay zeka alanındaki başarısına dikkat çekerek, Türkiye ile Malezya arasında kurulan güçlü ortaklık için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

Son olarak, Enver İbrahim, "Sınırların ötesine geçen, etkisi hissedilen bir lidersiniz. Bizleri burada ağırlamak, büyük bir gurur kaynağıdır,” dedi.

(Sürecek)